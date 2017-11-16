NASA'dan Dev Buzdağı Uyarısı

NASA, Antartika'daki Larsen buz sahanlığı incelemesinin sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaştı ve paylaşılan bu sonuçlar, bilim dünyasında adeta bir şok etkisi yarattı diyebiliriz. Çünkü inceleme sonuçlarına göre geçtiğimiz temmuz ayında bu buz sahanlığından trilyon tonluk bir buz kütlesi kopmuş durumda.

P-3 Orion uçağından yapılan görüntülemelere göre, dev buzdağı 5 bin 800 kilometrelik bir alana sahip ve bu büyüklük İstanbul'un harita üzerinde kapladığı alandan bile fazla.

Dev buz kütlesinin kalınlığı en az 190 metre, su üstünde kalan kısmının yüksekliği ise yaklaşık 30 metreyı bulmakta. Uzmanlar bu ölçümlere göre, A-68 kod adı verilen buzdağının B-15 ve C19A'dan sonra şimdiye kadar keşfedilen en büyük üçüncü buzdağı olduğunu belirtiyorlar. Sahip olduğu boyutlar nedeniyle bu buz kütlesinin şimdiden tarihe geçtiğini belirtmekte de fayda var.

Buz kütlesinin küçük bir parçasının bile ortalama boyurlarda bir gemiyi batırmaya yeteceği belirtildi. Bu sebeple dev boyutlara sahip olan bu buz kütlesinin hareketi bilim insanlarının yanı sıra denizcileri de tedirgin etmeye başladı.