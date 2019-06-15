NASA’dan İlham Alan Öğrencilerden 'Türk Rover' Projesi

Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars'a gönderilmesi için yapılan Mars Rover aracından esinlenerek önemli bir proje geliştirdi. Engebeli arazilerde kolay hareket edebilmesi için geliştirilen araca Türk Rover ismi verildi. Öğrenciler, projelerini 3D yazıcı teknolojisiyle gerçekleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Hakan Kıraç, Serkan Basut ve Beytullah Kayseri, bitirme tezleri için insansız kara aracı yapmaya karar verdi. Öğrenciler, internette NASA’nın Mars'a göndermek için yaptığı 'Mars Rover' aracını gördükten sonra bunun bir benzerini yapabileceklerini düşündüler. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla, engebeli ve dağlık arazilerde kolay hareket edebilen bir araç tasarladılar.

Parçaları 3D yazıcıyla üretilen kara aracına 'Türk Rover' adı verildi. Bağımsız 6 tekeri bulunan araçta bir robot kolu ve kamera sistemi de bulunuyor. Aracın silah ve mayın tarama gibi sistemlerin takılmasıyla askeri amaçlarla savunma sanayisinde kullanılabileceği ve geliştirilmeye açık olduğu belirtiliyor.

AA muhabirine konuşan öğrencilerden Hakan Kıraç, 'Türk Rover'ı savunma sanayisine hizmet etmesi amacıyla tasarladıklarını söyledi. Araçlarının daha da geliştirilmesini istediklerini belirten Kıraç, "Engebeli arazide kolay hareket etmesi için 6 tekerlekli bir araç tasarladık. Üstünde malzeme taşıması için robot kol kullandık. Üstü düz, dengede kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda üzerine silah sistemleri takılabilir. Şu anda prototip olarak 3 boyutlu yazıcıda üretildi. Bütün parçalarını kendimiz tasarlayıp bastık." şeklinde konuştu.

'Türk Rover' projesini tamamen kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyleyen ve aracın dağlık alanda herhangi bir sıkıntı yaşamadan kolayca ilerleyebildiğine dikkat çeken Serkan Basut, "Robot kolu, malzemeleri taşımak için kullanıyoruz. Zaten Mars Rover'ın da mantığı bu. Araçta 6 teker mevcut ve her tekerde DC motor var. Bu motorlar Rover'ın ileri ve geri gitmesini sağlıyor. 6 tane de servo motorumuz mevcut. Servo motorlar da tekerlerin birbirinden farklı hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca robot kolumuz da 3 tane servo ve bir DC motor ile çalışıyor." diye konuştu.

Aracın robot kol yardımıyla mayın arama dedektörü gibi kullanılabileceğini vurgulayan Beytullah Kayseri de, 'Türk Rover'ın geliştirilerek Türk Savunma Sanayisi'ne hizmet etmesini istediklerini söyledi.