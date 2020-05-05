NASA’dan Türk Çifte Kilit Görev

NASA, global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation’a (SNC) mürettebat modülü teknolojisini üretme görevini verdi. Forbes’in en zengin 100 Türk listesinde yer alan Eren ve Fatih Özmen tarafından kurulan SNC, İnsan İniş Sistemi (HLS) programı için kilit öneme sahip olan mürettebat modülü teknolojisini üretecek.

İnsan İniş Sistemi programı, NASA’nın ay keşfi için geliştirmiş olduğu Artemis programında kritik bir öneme sahip. Eren ve Fatih Özmen tarafından kurulan SNC firması ise mürettebat modülü teknolojisi için NASA NextStep-2 İnsan İniş Sistemi için görevlendirilen Dynetics Corporation firmasıyla birlikte çalışmaları yürütecek.

Türk Çift NASA’nın Artemis Görevine Seçildi

Yeni bilimsel verileri ve kaynakları sağlamak aynı zamanda da Mars görevleri için Ay’da sahip olunacak tecrübelerin kullanılması amacıyla hazırlanan İnsan İniş Sistemi programı için mürettebat modül teknolojisini üretecek olan SNC firmasının sahiplerinden birisi ve başkanı olan Eren Özmen, firmanın 450’den fazla uzay görevi gerçekleştirdiğini, Artemis görevinde yer almaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

SNC firmasının, Artemis görevinde mürettebat modülünün sistem entegrasyonu, insan derecelendirmesi, güvenlik ve görev güvencesinden sorumlu olduğu belirtildi. Firmanın, dört astronotun uzayda yaşaması için gerekli ortamı sağlayan şişirilebilir kapsül LIFE (Hayat)TM prototipini geliştirdiği, mürettebat değerlendirmesi ve testleri için HLS test parçası geliştirmek için çalışmalarda bulunacağı ifade edildi. SNC firması tarafından kurulan, Kolorado’da bulunan dünya standartlarında olan görev kontrol merkezinin yörünge üstü operasyonların gerçekleştirilebilmesi için imkân sunduğu, SNC firmasının NASA için çalışmalarını bu tesiste yürüteceği de söylendi.