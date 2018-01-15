NASA, Devasa Boyutlardaki Teleskobunu 'Timelapse' Videosu ile Tanıttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması beklenen James Webb Uzay Teleskobu için geri sayım başladı. "Zaman makinesi" olarak da adlandırılan devasa boyutlardaki teleskop, NASA tarafından yayınlanan 'Timelapse' videosuyla gün yüzüne çıktı.

1990 yılından bu yana görevde olan ve bu süre zarfında topladığı birbirinden önemli bilgilerle uzayın karanlık noktalarını aydınlatan Hubble, önümüzdeki sene emekliye ayrılacak. Hubble'dan görevi devralacak olan James Webb Uzay Teleskobu ise, gelişmiş teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Sahip olduğu kızılötesi mercekler sayesinde yıldızların geçmişteki hareketlerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu, bu özelliği ile "zaman makinesi" olarak da adlandırılıyor. 2019 yılında uzay misyonuna başlaması beklenen teleskop, NASA'nın yayınladığı 'Timelapse' videosu ile üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı.

Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve kriyojenik testlerden başarıyla geçen uzay teleskobu, Hubble'a kıyasla uzayı çok daha derinlemesine inceleyebilecek ve öte gezegenlerin keşfinde kilit bir rol üstlenecek. Hubble Uzay Teleskobu'ndan 3 kat büyük merceklere sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'dan elde edilen verilerin 100 kat fazlasını elde edecek.

NASA, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Google'ın yapay zeka ile makine öğrenme yeteneğine sahip yazılımıyla birbirinden önemli keşiflere imza atan bir başka önemli aracı Kepler Uzay Teleskobu'nun, Güneş Sistemi'ne neredeyse birebir benzeyen 8 gezegenli yeni bir sistem bulduğunu duyurmuştu.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Timelapse Videosu: