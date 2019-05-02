NASA Dolandırıldı, 700 Milyon Dolar Zarara Uğradı

ABD’nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketin, NASA'ya sahte test sonuçları verdiği ve 700 milyon dolar zarara uğrattığı açıklandı. Şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA'yı değil, aralarında ABD hükümetinin de bulunduğu yüzlerce müşterisini de dolandırdığı söylendi.

NASA, iki uydu fırlatma denemesinin başarız olma sebebinin, kendilerine alüminyum bileşenleri sağlayan firmanın sahte test sonuçları vermesi olduğunu açıkladı. Sapa Profiles Inc isimli firmanın söz konusu iki başarısız roket denemesi dolayısıyla NASA'yı 700 milyon dolar zarara uğrattığı belirtildi. Şirketin sahte test sonuçları verdiği, NASA'nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili yaptığı teknik araştırma sonucunda ortaya çıktı.

NASA Roket Fırlatma Birimi Direktörü Jim Norman, "Ülkemiz endüstrisinde ihtiyacımız olan standartlara uygun malzemeler üretildiğine ve doğru testler yapıldığına güvenebilmemiz çok önemli. Bu vakada güvenimiz istismar edildi" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı ve NASA’nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıklarını aktardı. Bakanlık şirketten, NASA’ya, Savunma Bakanlığı’na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.

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