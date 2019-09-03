NASA, Dorian Kasırgası'nın Yeni Fotoğraflarını Paylaştı

Bahamalar’ı etkileyen Dorian Kasırgası, şimdiye kadar 5 kişinin ölümüne ve bilindiği kadarıyla 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. NASA, hızı saatte 295 kilometreye ulaşan kasırganın uzaydan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden Dorian Kasırgası, bölgedeki en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti. Bahamalar’da "Kategori 5" yani en yüksek düzeyde seyreden kasırga, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerlemeye başladı. Dorian Kasırgası’nın ilerleyen günlerde Florida kıyılarını vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamalara göre kasırganın kategorisi en yüksek seviye olan 5’e yükseltildi. Çok şiddetli seyreden kasırga nedeniyle yaklaşık 13 ev yerle bir oldu. Büyük bir yıkıma sebep olan kasırganın uzaydan çekilen görüntüleri de kasırganın büyüklüğünü gösteriyor. NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülenen kasırganın daha da güçlendiği ortaya çıktı.

Florida'ya doğru ilerleyecek olan kasırgadan etkilenecek olan kişilerin evlerinde su ve erzak depolaması gerektiği uyarıları yapılırken, Dorian Kasırgası’nın son bulana kadar neden olacağı zararın 25 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Bu zararın karşılanması için gerekecek olan miktar ise yaklaşık olarak 40 milyar dolar olacak.