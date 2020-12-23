NASA'dan Uyarı: Dünya'ya Doğru 3 Asteroit Geliyor

NASA'nın Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne göre, biri Washington Anıtı'ndan daha büyük olan üç asteroit, Dünya'nın yanından güvenle geçecek.

NASA Açıkladı: 3 Asteroit Dünya'nın Yakınından Geçecek

Asteroit 501647 (2014 SD224) olarak bilinen en büyük uzay kayasının Dünya'nın 1,9 milyon mil yakınına gelmesi planlanıyor ve 689 fit kadar büyük bir çapa sahip olduğu düşünülüyor. Boyutuna ve mesafesine bakıldığında, "potansiyel olarak tehlikeli" Dünya Yakınındaki Nesne (NEO) olarak kabul ediliyor.

NASA "Potansiyel olarak tehlikeli" NEO'ların 0,05 astronomik birim içinde gelen ve çapı 460 fitten fazla olan uzay nesneleri olarak tanımlandığını açıkladı. NASA, bu asteroidin en son 26 Ocak 2020'de Dünya'ya yaklaştığını ve 18 Aralık 2021'e kadar bunu bir daha yapmayacağını ekledi.

Asteroid 501647'ye (2014 SD224) ek olarak, diğer iki asteroit yılbaşı günü güvenli bir şekilde Dünya'nın yanından geçecek. Her ikisi de NEO olarak kabul edilir ve 501647 asteroid gibi Dünya için hiçbir tehdit oluşturmamakta.

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Güneşte Büyük Patlama Meydana Geldi

Geçtiğimiz haftalarda son 3 yılın en büyük Güneş patlaması meydana geldi. M4,4 büyüklüğünde olduğu aktarılan patlamanın orta büyüklükte yaşandığı söylenmekte. Patlamanın morötesi ve X-ışını saçtığı aktarılmıştı. Morötesi ve X-ışını radyasyonu, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı. Bu patlama, Aralık 2019'da başlayan ve Eylül ayında duyurulan yepyeni bir güneş döngüsünü başlattı. Önceki güneş döngüsü 2008'den 2019'a kadar sürdü.

Güneş iklimi 11 yıllık bir aktivite döngüsünü takip ediyor. Güneş'in sürekli değişen aktivitesi sadece bilim için değil, aynı zamanda Dünya'daki günlük yaşamlarımız için de çok önemli. Güneş patlamaları ve koronal kütle fışkırmaları, inanılmaz elektromanyetik radyasyon patlamaları açığa çıkarmakta.

Bu ani enerji atılmaları o kadar yoğun olabiliyor ki, etkileri Dünya'ya ulaşarak radyo kesintilerine ve diğer teknolojik aksamalara neden olabilir. X sınıfı güneş patlamaları dünya çapında radyo kesintilerine neden olabilirken, yaşanan gibi M sınıfı patlamalar genellikle gezegenimiz üzerinde yalnızca küçük sonuçları tetiklemekte.