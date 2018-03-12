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NASA, Dünya'ya Çarpacak Asteroidleri Nükleer Sihahla Vuracak

NASA, Dünya'ya Çarpacak Astereoidleri Nükleer Sihahla Vuracak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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Tüm zamanların en iyi bilim kurgu yapımlarından kabul edilen Armageddon'u eminim duymuşsunuzdur. Bruce Wills, Ben Affleck ve Liv Tyler'ın başrollerinde olduğu filmde NASA, dünyaya çarpacak devasa büyüklükteki meteoru nükleer silah kullanarak yok etmişti. Görünen o ki, bu senaryo gerçek hayata uyarlanmak isteniyor.

Gezegenimize çarpacak bir asteroidin dünya yaşamını ilelebet sona erdirme düşüncesi, insanoğlunun en büyük korkuları arasında yer alıyor. Birçok Hollywood filminde de işlenen bu konu, uzun bir süredir NASA'nın da gündeminde. 

Böyle bir şeyin dünya çapında bir felakate neden olabileceğini bilen NASA yetkilileri, Dünya'nın böyle bir tehditle karşılaşması durumunda acil durum planı geliştirmek için harekete geçti. 

NASA Asteroit

NASA, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi ve Enerji Departmanı, gezegeni asteroid çarpmasından kurtarabilecek bir uzay aracı için tasarımlara başladı. HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) adındaki proje, Dünya'ya doğru gelen bir asteroidin nükleer silahla patlatılarak yok edilmesini amaçlıyor.

Bilim insanları, 11 Eylül 1999'da tespit edilen ve Mısır mitolojisinde yer alan Bennu'nun adını taşıyan asteroidin 2135 yılının Eylül ayında Dünya'ya çarpacağını öngörüyor. Her 6 yılda bir Dünya'ya yaklaşan bu asteroid, NASA'yı da ciddi şekilde düşündürüyor.

NASA Meteor

Bu çarpışma senaryosu doğrultusunda NASA tarafından geliştirilen OSIRIS-REx isimli bir uzay gemisi, Bennu'nun yörüngesini yerçekimi kuvveti ile değiştirerek, Dünya'ya çarpmasını engelleyecek. Son olarak HAMMER projesi üzerinde de çalışmalarını sürdüren NASA, nükleer silahın en etkili çözüm yolu olabileceğini söylüyor.

Asteroid tehdidine karşı savunma repertuarını geniş tutmak isteyen NASA, işini sağlama almakta oldukça haklı görünüyor. Zira yaklaşık 66 milyon yıl önce, 14 kilometre çapındaki bir asteroidin Dünya'daki tüm dinazorların çoğunu yok ettiğini düşünürsek, olası bir çarpışmanın etkileri insanlık için yıkıcı olabilir.

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