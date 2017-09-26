NASA: Dünya Yok Olmaktan Yine Kurtuldu!

Dünyanın ne zaman yok olabileceğine dair teoriler, antik çağlardan beri dile getiriliyor. Dolayısıyla bu tür kehanetler, insanların kafasını asırlardır meşgul ediyor.

Geçtiğimiz 23 Eylül tarihinde de bu durumlardan pek farklı olmayan öngörüler gündemi meşgul etmişti. Sonuç olarak yine bu iddiaların hiçbiri gerçekleşmedi.

Dünyaya bu tarihte çarpması ve büyük bir yıkım ve felaket yaratacağı düşünülen Nibiru gezegeni, ortalıkta görünmedi bile. Bu çarpışmanın gezegendeki tüm yaşamı silebileceği ve kıyameti getireceği iddia ediliyordu. Yeryüzündeki birçok medyum, bu teoriyi destekliyor ve bazı titreşimler aldıklarını iddia ediyorlardı. Ancak böyle bir şey yaşanmadı.

Elbette, bu sonuç milyarlarca insan için bir sürpriz olmadı. Bu çoğunluğa NASA bilim insanları da dahil.

Bu tip kehanetlerin en güçlüsü, 12.12.2012 yılında oldukça güçlü bir şekilde kitlelere ulaşmış, hatta konuyla ilgili birçok felaket filmi de çekilmişti. Bir Maya Uygarlığı yazıtında yer alan bu kehanet gerçekleşmemiş ancak sinemalarda hasılat rekorları kırmıştı.

Nibiru çarpışması da tamamen söylentiden öteye geçemedi. NASA'ya göre, bunun en önemli sebebi aslında böyle bir gezegenin var olmaması. Sadece NASA'da değil, gezegen hakkında hiçbir uzay araştırması kurumu Niburu'nun varlığından bahsetmiyor.

NASA, Nibiru mitinin var olmadığını aslında 4 yıl önce belgelerle resmi sayfalarında açıklamıştı ama bu gezegene inanan bir kitle, bu inkarın hükümet tarafından zorla yaptırılıyor olduğuna çok inanmıştı.

Artık biliyoruz ki olmayan gezegen Nibiru ortaya çıkmadı ve gezegenimiz büyük bir yıkıma şahit olmadı. Tıpkı 12 Aralık 2012 tarihinde olduğu gibi.