NASA, Tüm Dünyadan Daha Değerli Olan Asteroide Gidiyor

NASA dünyadan değerli asteroide yolculuk programını açıkladı. 16 Psyche isimli dev asteroit, dünya ekonomisinden bile daha değerli olmasıyla uzay ajansının ilgisini çekmeyi başarmış durumda. İşte 2026'da tamamlanacak olan asteroit projesi.

NASA, tüm dünya ekonomisinden daha değerli olduğu düşünülen bir asteroidi keşfetmek için tasarladığı uzay aracının son test aşamasına girdiğini duyurdu.

Uzay ajansı, Psyche uzay aracının şu anda Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) "montaj, test ve fırlatma operasyonları" aşamasında olduğunu söyledi.

Araç, Florida'daki fırlatış merkezine gönderilmeden önce kapsamlı bir şekilde test edilecek ve SpaceX Falcon Heavy roketiyle Ağustos 2022'de fırlatılacak.

NASA'dan 10.000 katrilyon dolarlık asteroide yolculuk

Uzay aracının görevi, adını aldığı 16 Psyche olarak da adlandırılan Psyche asteroidine ulaşmak ve keşfetmek. 226 kilometre genişliğinde bir çapa sahip olan asteroidin, başarısız bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülüyor.

Psyche uzay aracının, Dünya'dan yaklaşık 370 milyon kilometre uzakta bulunan asteroide 2026'da ulaşması bekleniyor.

Psyche asteroidinin değerinin 10.000 katrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. NASA'ya göre demir ve nikelden oluşan ayrıca metal açısından zengin asteroit, Dünya ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Lindy Elkins-Tanton, "Bu büyük uzay aracın asteroide ulaştığını görmek, 10 yıllık bir yolculukta yaşadığımız en heyecan verici kilometre taşlarından biri. COVID dönemi boyunca bu karmaşık, hassas mühendislik parçasını inşa etmek kesinlikle insan kararlılığının ve mükemmelliğinin zaferidir." dedi.

Maxar Technologies şirketindeki bir ekiple birlikte oluşturulan uzay aracı, önümüzdeki baharda NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilecek. Mayıs 2023'te yer çekimi kontrolü için Mars tarafından uçacak. 2026'nın başlarında asteroidin yörüngesine gireceği ve 21 ay boyunca veri toplayacağı tahmin ediliyor.

NASA kıyamet asteroidi hakkında konuştu

Ayrıca NASA geçtiğimiz günlerde, 15 yıldan fazla süredir uzay bilimcilerini endişelendiren Apophis adlı asteroidin gezegene çarpma ihtimalini açıklığa kavuşturdu. Yeni teleskop gözlemleri, çarpışma ihtimalinin ortadan kalktığını ve Apophis'in resmi olarak “risk listesinden” çıkarılması gerektiğini gösterdi.

NASA araştırmacılarından Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "2068 etkisi artık olasılık alanında değil ve hesaplamalarımız en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir riski göstermiyor." dedi.

Peki ya siz NASA'nın asteroit merakı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD'li uzay ajansı bu programıyla birlikte nasıl bir başarı elde edebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!