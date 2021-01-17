NASA Dünyanın En Güçlü Roketini Fırlatamadı! İşte Sebebi

Dünya'nın en güçlü roketi yüksek ateşleme testi sırasında başarısız oldu. NASA tarafından Ay'a insan taşıması için geliştirilen SLS roketi, Artemis uzay seyahati için bir hayli önemli.

NASA'nın mega boyutlu Ay roketi Cumartesi günü kritik bir test sırasında motor sorunuyla karşılaştı ve bu hata, ajansın astronotları Ay'a gönderme çabasını geciktirebilir.

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) olarak adlandırılan roket, astronotları Ay'a taşıması amacıyla tasarlandı. Sistem, 1972'den beri ilk kez Ay'a gidecek olan NASA'nın 30 milyar dolarlık Artemis görevinin önemli bir parçası. NASA sadece bu roketi geliştirmek için yaklaşık 18 milyar dolar harcadı.

Sistemin en büyük parçası ve yapısal omurgası olan SLS çekirdek aşaması, Stennis Uzay Merkezi'nde kritik bir "yüksek ateş" testine sokuldu. SLS roketi ilk kez fırlatılacağı gibi dört RS-25 motorunu aynı anda ateşlemeye hazırdı.

NASA'ya göre çekirdek aşaması, dünyanın en büyük ve en güçlü roketinin yapıtaşını oluşturuyor. 537.000 galonluk (2 milyon litre) sıvı hidrojen deposu, sıvı oksijen için 196.000 galonluk (742.000 litrelik) depo, dört RS-25 motor ve diğer alt sistemler dahil olmak üzere beş ana bölüme ev sahipliği yapıyor.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine testin ardından yaptığı basın toplantısında, "Deprem gibiydi" ifadelerini kullanarak şöyle dedi: "Muhteşem bir andı. Bunca zaman sonra artık bir roketimiz olması sevinç getirdi. Gezegendeki insanları Ay'a götürebilen tek roket, dört RS-25 motorunu ateşleyebiliyor."

Dünya'nın en güçlü roketi neden başarısız oldu?

NASA'nın belirttiğine göre motorların sekiz dakika boyunca sürekli çalışması gerekiyordu. Ancak testin birinci dakikasında, motor kontrolörü çekirdeği kapatması için bir komut gönderdi. Kısa bir süre sonra da bu motor bir MCF veya "ana bileşen arızası" uyarısı verdi.

Yönetici Bridenstine, "Bugün burada kaydettiğimiz ilerleme dikkate değer. Ancak hayır, bu bir başarısızlık değil. Bu bir test. Bugün neyi öğreneceğimizi test ettik ve biz en sonunda Ay'a uçacağız" dedi.

SLS ekibi önümüzdeki birkaç günü elde edilen verileri inceleyerek, ne olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini anlamak için çekirdek aşamasını ve motorları değerlendirerek geçirecek. Bundan dolayı da NASA'nın yüksek ateşleme testini yeniden yapması gerekebilir.