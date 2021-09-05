NASA'dan Elektrikli Hava Taksisi Geliyor: Testler Başladı

NASA'nın elektrikli hava taksisi özellikleri neler? Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanları ve eşyaları taşımaya başka bir ulaşım modu eklemek amacıyla hava taksisi olarak hizmet vermek üzere Joby Aviation ile tamamen elektrikli bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağını test etmeye başladı.

NASA, Gelişmiş Hava Hareketliliği (AAM) Ulusal Kampanyasının bir parçası olarak eVTOL uçağı ile ilk kez test gerçekleştirdi. Ajans, 10 Eylül Cuma gününe kadar Big Sur, California yakınlarındaki Joby'nin Elektrikli Uçuş Üssü'nde testlere devam edecek.

Gelecek planlarına göre eVTOL uçakları, şehirlerde ve çevre bölgelerde daha hızlı ulaşım modu sağlayan hava taksileri olarak hizmet verebilir. Programın bir parçası olarak NASA ise Joby'nin ticari yolcu hizmeti olarak hizmet vermesi amaçlanan eVTOL uçağından araç performansı ve akustik verileri toplamaya odaklanacak.

Bu verilerin analiz edilmesi, AAM Ulusal Kampanyasını, NC-1 olarak bilinen ve daha karmaşık uçuş senaryoları ve diğer araçlarla gelecek yıl için planlanan ilk kampanya testleri setini yürütmeye hazırlayacak. Ayrıca ABD'deki hava sahası hareketliliğini ilerletmeye yönelik bu çok etkinlikli kampanya, önümüzdeki birkaç yıl içinde çeşitli bölgelerde gerçekleştirilecek.

NASA'nın elektrikli hava taksisi ne yapacak?

NASA AAM misyon entegrasyon Müdürü Davis Hackenberg, "Ulusal Kampanya Geliştirme Testi, NASA'nın AAM endüstri zaman çizelgesini hızlandırma hedeflerinde önemli bir stratejik adımdır. Bu test senaryoları, endüstrinin AAM araçlarını entegre etme ilerlemesinden faydalanmak için mevcut standartlardaki hava sahası boşluklarını bilgilendirmeye yardımcı olacaktır." dedi.

Uçuş testinin diğer bir unsuru, NC-1'e katılan harici menzillerin gelecekteki testler için protokolleri karşılamasını içerecek. Ekip ayrıca, katılımcıların kampanyada uçmalarını onaylamak için NASA'nın uçuş güvenliği ve uçuşa elverişlilik süreçlerini test edecek.

Hava sahasına tam olarak entegre edildiğinde AAM, yolcu ve kargo taşımacılığı ve kamu yararına olan diğer uygulamalar için uygun maliyetli bir sistem sağlayacak: paket teslimat droneları, hava taksileri ve tıbbi taşıma araçları.

Joby Aviation'ın kurucusu ve CEO'su JoeBen Bevirt, "NASA'nın AAM Ulusal Kampanyası, eVTOL uçaklarının bilimsel olarak anlaşılmasını ve halkın kabulünü sağlamak için kritik öneme sahiptir. Son on yılda bir elektrikli uçuşta NASA ile yakın bir şekilde çalışmaktan ve kampanyanın bir parçası olarak uçan ilk eVTOL şirketi olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.