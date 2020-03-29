NASA Elektrikli Uçağı İlk Kez Görüntülendi

Dünyanın en büyük uzay kuruluşu olan NASA, bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli uçağı Maxwell X-57’ye dair fotoğraf paylaşımı yaptı. X-57 Maxwell, standart motorlar yerine 12 adet elektrik motoruyla 4 kişilik hafif uçak olarak uçuş hayatını başlatıyor.

Kuruluş, uçağın uçuştaki sürtünmeyi azaltarak verimliliği artıracak kanatlara sahip olduğunu ve şarj edilebilir lityum iyon pillerle çalıştığını da ekledi. Bu yeni elektrikli uçak, uzun yıllar boyu NASA'daki mühendisler, araştırmacılar, pilotlar, tasarımcılar ve diğer birçok kişi tarafından ortaklaşa üretildi.

NASA elektrikli uçak tasarruf sağlayacak

Kuruluş, uçak tamamlandığında seyir hızı bakımından geleneksel uçaklara göre %500 daha verimli hale gelecek. Tüm bunlara ek olarak X-57 Maxwell gürültü kirliliği bakımından da oldukça kullanışlı.

Bu uçağın, uçuş sırasında enerjiden en verimli şekilde yararlanmak için kullanılan yüksek en boy oranına sahip kanatlara sahip olduğunu da bilmek gerekiyor.

Kuruluş, yaptığı açıklamada bu konu hakkında, "X-57 uçağı, hava akışını artırmak için kanat boyunca bulunan 12 küçük motor kullanıyor. Elektrik gücü verimli ve güvenilir. Elektrik motorları verimliliği artırmak için uçakta herhangi bir yere yerleştirilebilir. Yakıt ve yanmalı motor yok” diyerek herşeyi netleştirdi.