NASA Eskiyen Roketini Satıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), artık işine yaramayan eski Saturn I adlı roketinin iticisini satmaya hazırlanıyor.

Apollo roket programını güçlendiren Saturn roketleri, Alabama'daki tarihi Marshall Uzay Uçuşu Merkezi’nde (MSFC) geliştiriliyordu.

Geliştirilen ilk Saturn roketlerinden birinin iticisi de yıllardır kenarda bekletiliyordu. NASA şimdilerde bu parçayı satışa çıkardı.

Daha Önce Kullanılmamış Olabilir

Söz konusu roketin şimdiye kadar hiç kullanılmamış olma ihtimali de mevcut. Çünkü SpaceX’in geliştirdiği tekrar kullanılabilen iticilerden önce NASA, genelde iticilerin görevini tamamladıktan sonra okyanusa düşmesine izin veriyordu.

Kullanılmamış uzay roketini satışa çıkaran NASA’nın, aslında bu adımıyla roketini ücretsiz olarak ilgilenen okullara, üniversitelere, müzelere veya kütüphanelere vermek istediği belirtiliyor. Ancak roketi satın almak isteyen kuruluşun, yaklaşık 250 bin dolarlık kargo ücretini ödemesi gerekiyor.