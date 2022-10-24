NASA Gökyüzünün Son 10 Yıldaki Değişimini Paylaştı (Video)

Her gece baktığımız gökyüzünün değişmediğini düşünebilirsiniz, en azından bizim insan zaman ölçeklerimizde ancak durum böyle değil. Gece gökyüzü aktif ve değişkendir ve yıllar ölçeğinde bile değiştiği görülebilir.

NASA, 10 yıldan fazla bir süreyi ele alan, geceleri gökyüzündeki değişiklikleri gösteren bir hızlandırılmış animasyon paylaştı. NEOWISE uzay aracı tarafından toplanan verileri kullanan bu tüm gökyüzü haritası, uzay aracının 2009'da kullanıma başlanılması ile bugün arasında gökyüzünün nasıl değiştiğini gösteriyor.

Görüntüler 2009'dan Bu Yana Kaydediliyor

Arizona Üniversitesi'nde NEOWISE baş araştırmacısı Amy Mainzer yaptığı açıklamada, "Dışarı çıkıp gece gökyüzüne bakarsanız hiçbir şey değişmemiş gibi görünebilir ancak durum böyle değil. Yıldızlar parlıyor ve zaman zaman yok oluyor. Asteroitler hızlıca geçiyor. Kara delikler yıldızları parçalıyor. Evren gerçekten yoğun ve aktif bir yer." dedi.

NEOWISE aslen Güneş sistemimizin dışındaki nesneleri aramak için başlatılan bir görevdi. NASA'nın uzay tabanlı WISE teleskobu, 2009'daki göreve başlamasından 2011'de birincil görevini tamamlayana kadar tüm gökyüzünü kızılötesinde taradı. Görev çok uzun süredir devam ettiğinden, gökyüzünün zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren çok sayıda veri sağladı.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan bir astronom olan Peter Eisenhardt, "Uzay aracının bu kadar uzun süre çalışacağını hiç tahmin etmemiştik ve bu kadar çok veriyle yapabileceğimiz bilimi tahmin edebileceğimizi de sanmıyorum." dedi.