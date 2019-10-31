NASA, Hubble Aracılığıyla Nadir Bulunan Bir Görüntü Yakaladı

Uzay alanında yaptığı çalışmalarla bilinen NASA, cadılar bayramını tesadüf eseri komik bir şekilde kutladı. Bugüne kadar hiç görülmemiş bir olay Hubble uzay teleskobu ile görüntülendi. İşte gökbilimcileri heyecanlandıran haberimizin detayları.

NASA tarafından yapılan uzay çalışmalarında genellikle yeni bir gezegen veya yıldız keşfedilir. Ancak son yapılan çalışma ile birlikte birbiriyle kafa kafaya çarpışan iki farklı galaksi görüntülendi.

NASA anlık komik bir görüntü yakaladı

Dünyadan yaklaşık olarak 100 milyon yıllık uzaklığa sahip olan iki farklı galaksinin toz bulutları ile birlikte çarpışması sonucunda ortaya iki gözü ve ağzı olan bir fotoğraf çıktı.

Fotoğrafını özellikle de cadılar bayramına denk gelmiş olması komik bir tesadüf oldu. Bugüne kadar ilk defa iki galaksinin çakışma görüntüleri elde edildi. Hubble uzay teleskobu diğer kullanılan teleskoplara göre çok daha net ve yakın fotoğraflar çekebiliyor.

Bu görüntülerde yer alan iki galaksinin çarpışması sonucunda ortaya çıkacak enerji evreni bir şekilde etkileyecektir. Bu etkinin Dünya'ya nasıl yansıyacağını ise henüz kimse bilmiyor. Peki siz yakalanan bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.