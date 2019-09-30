NASA Hubble'dan 100 Kat Daha Güçlü Teleskop Geliştirdi

Dünyanın en büyük uzay kuruluşu olarak bilinen NASA, son dönemlerde farklı araçlar geliştirmeye başladı. Kuruluşun özellikle teleskop alanındaki çalışmaları takdir topluyor. İşte haberimizin detayları.

NASA tarafından geliştirilen Hubble Uzay Teleskobu, evrenin bilinmeyen birçok bölgesine ışık tuttu ve Dünyayı daha iyi anlamamızı sağladı. Ancak NASA çok daha karanlık bölgelerle ilgili bilgi almak istiyor. Bu nedenle Hubble Uzay Teleskobu'nun 100 kat daha güçlüsü olan başka bir teleskop yaptı.

NASA teleskop geliştirmeye devam ediyor

WFIRST Teleskobu olarak adlandırılan bu yeni model, daha öncekine kıyasla çok ciddi bir güce sahip olacak. Görüş açısı bakımından bir önceki uzay teleskobuna göre 100 kat daha geniş bir açıya sahip olacak.

WFIRST, üzerinde bulunan "koronagraf" isimli bir araçla, Güneş'in parlamalarından dolayı çok az bir şekilde görülebilen bölgelere göz atacak. Böylece daha önce keşfedilmeyen karanlık bölgeler bu araç ile birlikte tamamen keşfedilme imkânına sahip olacak.

Evrenin ileri bölümlerinde son derece karanlık yapılar bulunuyor. Bu tür karanlık yapıların Hubble Uzay teleskobu ile fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Yeni teleskop sayesinde evrenin en karanlık bölgeleri bile aydınlatılabilecek. Peki sizce bu teleskop yeni gezegen çalışmalarında önemli bir rol üstlenebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.