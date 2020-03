NASA İdrarı İçme Suyuna Dönüştüren Sistemini Yenileyecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) içerisinde faaliyet gösteren, idrarı içme suyuna dönüştüren sistemini yenileme kararı aldı. Karar sonrasında astronotların bir süre tuvaletsiz kalma ihtimalleri ortaya çıktı.

Uzay kurumu daha önce aldığı kararla uzay istasyonundaki yaşam destek donanımlarını geliştirme ve değiştirme adımlarına başlamıştı. Değiştirilecek donanımlar arasında idrarı içme suyuna dönüştüren sistem de yer alıyordu. Daha yükske sıcaklıklar üreterek, suyun kalitesini artırmayı hedefleyen NASA, arıtma sırasında çıkacak sorunları en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yeryüzünden 400 kilometre yukarıda dönmeye devam eden istasyonda su ihtiyacının yüzde 80'i geri dönüşüm ile elde ediliyordu. Astronotların terleri, nefes aldıklarında oluşan buhar ve idrarları, çeşitli sistemler kullanılarak içme suyu haline getiriliyordu. Bu sistemlerden en önemlisi ise kuşkusuz idrarın çevrildiğiydi.

NASA, geri dönüşüm sonrasında ortaya çıkan suyun saflığına özellikle dikkat ediyordu. Sıkı standartlar ile denetlenen su saflığı, hem istasyonun içinde hem de uzay yürüyüşleri sırasında astronotlara destek oluyordu. Bu sebeple eskiyen sistemi yenilemek isteyen NASA, çalışmalara başladı.

The @Space_Station's water recovery system, which recycles condensation, sweat — and urine — is getting a much-appreciated upgrade >> https://t.co/7eLCEOOHeC pic.twitter.com/vz1Az9R9nS