NASA, İki Kozmonotunun Uzay Yürüyüşünü Paylaştı (Video)

İki Rus kozmonot kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başarılı bir uzay yürüyüşünü tamamladı. Oleg Artemyev ve Denis Matveev tarafından gerçekleşen uzay yürüyüşü 7 saat 47 dakika sürdü.

Cuma günkü bu istasyonu dışı aktivite, bu yıl istasyonda sekizinci kez gerçekleşti Artemyev'in uzay giysisinin pil voltajında ​​bir düşüş yaşadığında çiftin başka bir yürüyüşü kısa kesmek zorunda kalmasından neredeyse üç hafta sonra geldi.

Neyse ki son gezi sırasında böyle bir sorun ortaya çıkmadı ve bir NASA raporuna göre Artemyev ve Matveev, uzay istasyonunun dışındaki zamanlarında yapmak istedikleri her şeyi tamamlayabildiler.

The spacewalkers have completed their first objective to remove protective covers on the multipurpose lab module and install a platform with adapters. They are now making their way to the second worksite. pic.twitter.com/JhTcNT81y6