NASA, İki Kozmonotunun Uzay Yürüyüşünü Paylaştı (Video)

İki Rus kozmonot kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başarılı bir uzay yürüyüşünü tamamladı. Oleg Artemyev ve Denis Matveev tarafından gerçekleşen uzay yürüyüşü 7 saat 47 dakika sürdü.

Cuma günkü bu istasyonu dışı aktivite, bu yıl istasyonda sekizinci kez gerçekleşti Artemyev'in uzay giysisinin pil voltajında ​​bir düşüş yaşadığında çiftin başka bir yürüyüşü kısa kesmek zorunda kalmasından neredeyse üç hafta sonra geldi.

Neyse ki son gezi sırasında böyle bir sorun ortaya çıkmadı ve bir NASA raporuna göre Artemyev ve Matveev, uzay istasyonunun dışındaki zamanlarında yapmak istedikleri her şeyi tamamlayabildiler.

The spacewalkers have completed their first objective to remove protective covers on the multipurpose lab module and install a platform with adapters. They are now making their way to the second worksite. pic.twitter.com/JhTcNT81y6 — International Space Station (@Space_Station) September 2, 2022

Kozmonotlar İstasyon Dışında Pek Çok Çalışma Gerçekleştirdi

Bu, yakın zamanda kurulan Avrupa Robotik Kolu ile bağlantılı bir harici kontrol panelinin bir çalışma alanından diğerine taşınmasını içeriyordu. Kozmonotlar ayrıca yükleri kavramaya yardımcı olmak için kullanılacak kol üzerinde bir sertleştirme mekanizmasını da test etti. Sekizinci uzay yürüyüşünü yapan Artemyev ve dördüncü uzay yürüyüşünü yapan Matveev, istasyonun Zarya modülünden Poisk modülüne bir Strela teleskopik bomunu uzatmak için de çalışmalar yaptı.

Uzay yürüyüşü NASA'nın YouTube kanalında canlı yayınlandı ve izleyicilerin kozmonotların yaptığı her şeyi tam olarak anlayabilmesi için sesli bir yorum içeriyordu. NASA ayrıca yürüyüşten bir dizi videoyu tweetledi.

Kozmonotlar gerekli çalışmaları yaparken zamanlarının çoğunu konsantre olarak geçirecek olsalar da ISS 17.600 mil hızla yörüngedeyken Dünya'nın değişen görüntüsüne hayret etmek için de zaman ayırmış olacaklar. Bu hız, ISS sakinlerinin her 24 saatte bir 16 gün doğumu ve gün batımı yaşadığı anlamına geliyor ve bu da pek çok güzel görüntüyle baş başa olduklarını gösteriyor.