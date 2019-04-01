NASA ile MIT Araştırmacılarından Yeni Kanat Tasarımı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, pilotların uçağı daha kolay kontrol etmelerini sağlayan yeni bir kanat tasarımı geliştirdi.

NASA ile MIT’nin ortaklaşa geliştirdiği kanat, rüzgar sertliğine göre otomatik olarak şekil değiştirebiliyor. Esnek bir malzeme yapısına sahip olan kanatın, uçuş deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesini ve bakım maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Rüzgar tünelinde test edilen yeni tasarım, geleneksel kanatlardan farklı bir çalışma prensibine sahip. Günümüzdeki uçakların sağ ve sol kanat ucunda bulunan aileronlar yani kanatçıklar, uçağın sağ veya sola yatmasını sağlıyor. Fakat NASA ve MIT tarafından tasarlanan kanatlar aileronlara ihtiyaç duymuyor.

Araştırmacılar, yeni kanatın metal veya kompozitlerden yapılan geleneksel kanatlardan çok daha hafif ve daha verimli olduğunu söylüyor. Yeni kanat yapısı kauçuk benzeri bir polimer ile ışık ve havayı geçiren bir meta malzemeden oluşuyor.

Ekip, deformasyon için motorlardan ve kablolardan yoksun bir kanat tasarladı ve aerodinamik yüklemedeki değişikliklere otomatik olarak yanıt veren bir sistem kullanıyor.

Test sürecinin devam ettiğini belirten ekip, yeni kanat tasarımının yakın zamanda ticarileşmesinin zor olduğunu belirtiyor.