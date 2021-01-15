NASA’nın InSight Aracının Yolculuğunun Sonuna Geldiğini Açıklandı!

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından geliştirilen NASA’nın Insight aracı görevini bir kısmını tamamlamasına rağmen daha fazla ilerleyemedi ve yolculuğunun sonuna geldi. Köstebek olarak adlandırılan bir ekipmana sahip aracın Mars’tan daha fazla örnek almaya çalışmasının nedeni, Mars’ın ısısı hakkında mümkün olabildiğince çok bilgi toplamaktı ancak gezegenin toprağının beklenmedik bir eğilim göstermesi ile araç Mars toprağının altında sıkıştı.

NASA’nın InSight Aracının Görevi Erken Bitti

NASA’nın köstebeği, Mars’a ilk inişini 2018’in sonlarında gerçekleştirmişti ancak son aktarılan bilgiler doğrultusunda Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından geliştirilen aracın görevine daha fazla devam edemediği öğrenildi. Köstebek, Kızıl Gezegen’in genel olarak yapısı ile uyumsuzluğundan ötürü görevinde daha fazla ilerleme kaydedemedi ve kullanılamaz hale geldi.

HP3 Baş Araştırmacısı Tilman Spohn, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bütün imkanları kullandı ancak Mars ile kahraman köstebeğimizin uyumsuz kalması karşısında bir şey yapamadık. Neyse ki kazı çalışmaları sayesinde gelecekteki görevlere fayda sağlayacak çok şey öğrendik” ifadelerini kullandı.

NASA ve DLR, aracı kurtarmak için her türlü girişimde bulunulduğunu söyledi. Köstebek yönetim ekibi geçen hafta sonunda son bir girişimde bulunduğunu ancak InSight’ın iniş alanındaki beklenmedik toprak özellikleri karşısında yetersiz olduğu ortaya çıktı. Toprağın engebeli dokusu, aracın toprak altında sıkışmış bir şekilde kalmasına ve köstebeğin oymak için yeterince imkana sahip olamamasına yol açtı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansın Washington’daki genel merkezinde bilim yöneticisi yardımcılarından Thomas Zurbuchen, köstebek hakkında yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer verilen sözleri kullandı.