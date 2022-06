NASA, İsminizi Ay'a Gönderebilmeniz İçin Son Bir Şans Veriyor

NASA'nın merakla beklenen Artemis I, ay görevinin bir parçası olmak ister misiniz? NASA önümüzdeki aylarda Ay uçuşu için Orion'da seyahat edecek bir usb bellekte isminizi ekleyebilmeniz için ilginç bir fırsat sunuyor. NASA aslında bu planı Mart ayında açıklamıştı ve o zamandan beri yaklaşık 3 milyon kişi yaklaşan test uçuşu için isimlerini ekledi. Önemli olan ise hâlâ isminizi eklemediyseniz bu hafta bunu gerçekleştirmek için son şansınız.

İsminizi uzaya fırlatmak için tek yapmanız gereken NASA'nın web sitesini ziyaret etmek ve isminizi ve daha sonra ihtiyacınız olacak bir PIN kodunu girmek (girdiğiniz PIN'i unutmayın!).

Desteğinize özel olarak isminizi ve uçuş detaylarınızı gösteren bir dijital biniş kartı tarafınıza iletilecek. Ayrıca tarandığında sizi NASA'nın Sanal Misafir Programı'nın bir parçası olma davetine götüren ve size NASA tarafından düzenlenen lansmanlara ve diğer özel etkinliklere sanal olarak katılma şansı sunan bir QR kodu da içerikte bulunacak.

This is the last week to fly your name around the Moon on #Artemis I! >> https://t.co/8Sn9yaRW5P



💻 Sign up

🖨 Print your boarding pass

🚀 and have your name fly around the Moon onboard SLS and the Orion spacecraft’s first test flight! pic.twitter.com/nX7vFkLhaa