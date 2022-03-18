NASA, ISS'den Çekilen Gün Doğumu Görüntülerini Paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) gündoğumunu gösteren bir dizi çarpıcı görseli bizlerle paylaştı.

NASA'nın 17 Mart Perşembe günü Twitter hesabında yayınladığı bu dört fotoğraf, Güneş'in Dünya'nın ufkunda doğduğunu gözler önüne seriyor. NASA Johnson, Flickr hesabındaki aynı görüntülerle birlikte yaptığı yorumlarda, "Yörüngeli bir gündoğumunun ilk ışınları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Rusya'nın Kamchatka Yarımadası'nın güneyindeki Pasifik Okyanusu üzerinde dönerken Dünya'nın atmosferini aydınlatıyor" ifadelerine yer verdi.

An orbital sunrise is seen from the Space Station as it orbited 262 miles above the Pacific Ocean on Feb. 22, 2022. For more photos, visit https://t.co/UrTZQGt9OI pic.twitter.com/LN3mN8EFOu — International Space Station (@Space_Station) March 17, 2022

Etkileyici fotoğraflar, uzay istasyonundaki birkaç profesyonel DSLR fotoğraf makinesinden biri kullanılarak çekildi. Bu fotoğrafların çekiminde kullanılan makine 28-300 mm lensli bir Nikon D4 ancak NASA fotoğrafları hangi astronotun çektiğini söylemedi.

ISS'in Dünya Yörüngesindeki Süreci

ISS'nin Dünya'nın yörüngesinde dolaşması sadece 90 dakika sürüyor, bu nedenle istasyondaki ekibin bu keyifli manzaraların tadını çıkarabilmeleri için günde 16 defa fırsatı var. ISS astronotları zamanlarının çoğunu bilimsel deneyler üzerinde çalışarak geçirirken, fırsat buldukça istasyonun Cupola modülünden dışarıyı seyrediyorlar. Yedi pencereli bu modül, Dünya'nın ve ötesinin kapsamlı görüntülerini gözler önüne seriyor ve gezegenimizin fotoğraflarını çekmek için istasyondaki en popüler noktalardan biri.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan son uzay istasyonu sakini Thomas Pesquet, altı aylık görevi sırasında çarpıcı Dünya fotoğraflarını çekmesiyle ün kazanmıştı ancak yoğun çalışma programları ve bulutların konumları harika çekimler elde etmenin önündeki iki engel olmaları nedeniyle özel bir şeyi yakalamak hayal edebileceğinizden daha zor.