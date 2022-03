NASA, ISS'den Çekilen Gün Doğumu Görüntülerini Paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) gündoğumunu gösteren bir dizi çarpıcı görseli bizlerle paylaştı.

NASA'nın 17 Mart Perşembe günü Twitter hesabında yayınladığı bu dört fotoğraf, Güneş'in Dünya'nın ufkunda doğduğunu gözler önüne seriyor. NASA Johnson, Flickr hesabındaki aynı görüntülerle birlikte yaptığı yorumlarda, "Yörüngeli bir gündoğumunun ilk ışınları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Rusya'nın Kamchatka Yarımadası'nın güneyindeki Pasifik Okyanusu üzerinde dönerken Dünya'nın atmosferini aydınlatıyor" ifadelerine yer verdi.

An orbital sunrise is seen from the Space Station as it orbited 262 miles above the Pacific Ocean on Feb. 22, 2022. For more photos, visit https://t.co/UrTZQGt9OI pic.twitter.com/LN3mN8EFOu