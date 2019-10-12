NASA, İyonesferi İnceleyecek Uydusunu Fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bir bölge olan iyonosfer tabakasını inceleyecek. Bu amaçla, 'İyonosferik Bağlantı Kaşifi' adlı bir uydu yörüngeye fırlatıldı.

NASA’dan yapılan açıklamada, Florida sahili açıklarında Stargazer L-1011 uçağından bırakılan uydunun, 5 saniye sonra Northrop Grumman üretimi olan Pegasus XL roketinin ateşlendiği ifade edildi.

Atmosferin üst tabakalarından biri olan ve uzay sınırıyla örtüşen iyonosferi incelemek amacıyla fırlatılan ve bir buzdolabı büyüklüğünde olduğu belirtilen uydunun, uzay iklimi ile yeryüzü iklimi arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Uzay sınırı olarak bilinen iyonosferde, Güneş’ten kaynaklanan çok fazla olayın meydana geldiğine dikkat çeken NASA’nın heliofizik bölümü yöneticisi Nicola Fox, Dünya’daki fırtına, kasırga ve ekstrem hava koşullarının bu tabakadaki enerjiye katkı sunduğunu söyleyerek, “İyonosfer, olağanüstü bir fizik laboratuvarı.” diye konuştu.

İyonosfer ile ilgili daha gelişmiş gözlemler yapılması ve daha çok bilgi edinilmesi sayesinde, yörüngedeki uzay araçları ve astronotların daha iyi korunmasının da sağlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl atmosferin daha üst bölgelerinin incelenmesi amacıyla Gold adı verilen bir uyduyu yörüngeye fırlatan NASA, iyonosfer araştırması için önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu ile birlikte daha çok ve daha kapsamlı araştırmaların yapılacağını bildirdi.