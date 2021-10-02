NASA'dan Jeff Bezos Şikayeti: Kendini Her Şeyin Üstünde Tutuyor

NASA, Jeff Bezos şikayeti ile dünya gündeminde. ABD uzay ajansı, Bezos'a ait olan uzay şirketinin (Blue Origin) hayatta olan her insandan önce kendisine öncelik verdiğini söyledi.

Nasa, Jeff Bezos'un özel uzay şirketini, maliyetli ve uzun yasal anlaşmazlıklar yoluyla insanlı uzay araştırmalarına devam etmek için "bir kez görülen ivmeyi" yok etmekle suçladı.

Blue Origin, insanları önümüzdeki on yılda Ay'a götürmeyi amaçlayan Artemis uzay programı için bir Ay'a iniş aracı inşa etme girişiminin başarısız olmasının ardından, bu yılın başlarında ABD uzay ajansına karşı yasal işlem başlattı.

Ay görevi başlangıçta 2024 için planlanmıştı, ancak bu tarih, Blue Origin'in protestolarının sonucu olarak tehlikede görünüyor.

Yasal işlem, NASA'nın uzay şirketlerinden Ay'a iniş aracı inşa etme teklifini Elon Musk'ın SpaceX'inin Starship uzay aracını geliştirmek için sözleşmeyi kazanmasının ardından başlatıldı.

SpaceX'e verilen anlaşma, Blue Origin'in Nasa'yı "kale direklerini son dakikada hareket ettirmekle" suçlayan ABD Sayıştayı'na (Government Accountability Office -GAO) 50 sayfalık bir protesto göndermesine neden oldu.

GAO protestoyu reddetti, ancak Blue Origin, Nasa'yı Bezos'un firmasına karşı önyargılı olmakla suçlayan ABD Federal İddialar Mahkemesi'ne yeni bir yasal itirazda bulundu.

Yasal anlaşmazlık, 2024 son tarihi çözülene kadar askıya alındığı için Nasa ve SpaceX arasındaki iş birliğinde gecikmelere yol açtı.

Nasa'nın hukuk ekibi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebiyle elde edilen yasal başvurular, Blue Origin'in insanlığın umuduyla oynamakla suçladı. Nasa avukatları, "Blue Origin bahse girdi ve kaybetti" ifadelerini kullandı.

Blue Origin'in yasal teklifi başarılı olursa Nasa ve SpaceX arasındaki sözleşmeyi geçersiz kılabilir ve uzay ajansını ihale sürecini yeniden başlatmaya zorlayabilir.

"Nesilde bir görülen tüm bu ivme, kendi kaderini NASA, Birleşik Devletler ve bugün yaşayan ve insanların kendi dünyamız ötesindeki dünyaları keşfettiğini görmeyi düşleyen herkesin kaderinin önüne koymayı amaçlayan tek bir tarafın elinde (bu durumda Blue Origin) kolayca bozulabilir.

Basit bir tedarik gecikmesi olarak başlayan şey, çok kolay bir şekilde siyasi destek eksikliğine, diğer çabalar için ayrılan bir bütçeye ve nihayetinde rafa kaldırılmış bir göreve dönüşebilir."