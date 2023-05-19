NASA Bu Sefer Jeff Bezos'un Şirketini Tercih Etti

Uzun süreler boyunca devlet girişimleriyle yürütülen uzay çalışmaları, günümüzde çoğunlukla özel şirketlerin desteğiyle yapıyor. Uzay projeleri konusunda öne çıkan iki firma var: Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin. Uzun süredir Musk ile çalışan NASA, bu sefer tercihini Jeff Bezos'tan yana kullandı.

Geçtiğimiz aylarda NASA tarafından başlatılan Ay'a iniş sistemi yarışmasının kazananı Blue Origin liderliğindeki ekip oldu. Buna göre 2029 yılında gerçekleştirilecek olan Artemis V uçuşunda Ay'a iniş operasyonuna Blue Origin liderlik edecek.

SpaceX ve Blue Origin Arasındaki Rekabet Kızışıyor

Dünyanın en zengin insanları listesinde sürekli olarak üst sıralarda görmeye alıştığımız iki teknoloji dehası Jeff Bezos ve Elon Musk, asıl çıkış noktalarının oldukça dışında olan uzay turizmi sektöründe de büyük bir rekabet içinde. Şimdiye kadar tasarladıkları geri dönebilen roketleriyle yarışı bir adım önde götüren Elon Musk ve şirketi SpaceX'ti. Ancak son yarışmayı kazanmasıyla birlikte Blue Origin de bu yarışın içinde olduğunu gösterdi.

Uzay ve havacılık sektörünün devleri Lockheed Martin ile Boeing, robotik konusunda uzman ekipler Draper, Astrobotic ve Honeybee Robotics ile birlikte yarışmayı kazanan Blue Origin, NASA'nın 2029 yılında gerçekleştireceği Artemis V uçuşunda Ay'a iniş prosedürlerinden ve ekipman tasarımından sorumlu olacak.

SpaceX'in üçüncü ve dördüncü Artemis görevi için 2021 yılında tek başına tedarikçi olarak seçilmesi, ABD'de büyük eleştirilere sebep olmuştu. Sonuç olarak öncelikli Artemis görevlerinin tedarikçisi konumunda olan SpaceX, Artemis V görevi için düzenlenen yarışmaya katılamadı.

Artemis V görevi, Ay görevlerinin en kapsamlı ve nihai sonuçlarından biri olacak gibi duruyor. Buna göre düzenlenen ilk dört uçuşta yeterli deneyimi elde eden NASA, Artemis V görevine katılan astronotların 30 gün boyunca Ay'da yaşamasını planlıyor.