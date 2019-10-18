NASA, Kadın Astronotların Gerçekleştirdiği Uzay Yürüyüşünü Canlı Olarak Yayınlıyor

Daha önce çok sayıda uzay yürüyüşü yapılmış olsa da bu sabah gerçekleşmeye başlayan uzay yürüyüşündeki astronotlar bir ilke imza atıyor olacak. NASA astronotları olan Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan bir ekip tarafından yapılacak olan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirecekler.

Yaklaşık 6.5 saat sürecek olan uzay yürüyüşünün önemini anlamak için bugüne kadar uzayda yürümüş olan astronotların sayısına bakmak yeterli olacaktır. İnsanlık uzaya yolculuk etmeye başladığından beri şimdiye kadar 227 astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu kişilerden sadece 14’ü kadındı. Kadınlardan uzay yürüyüşü gerçekleştiren kişi ise 1984 yılında Sovyet kozmonotu Svetlana Savitskaya olmuştu.

Her ne kadar kadınlar daha önce de uzay yürüyüşü gerçekleştirmiş olsa da yanlarında erkek astoronotlar da yer alıyordu. Bugün ise sadece iki kadının uzayda yürüyecek olması bu olayı bu kadar önemli kılıyor.

Aslında kadın astronotların gerçekleştireceği uzay yüryüşünün Mart ayında yapılması planlanmıştı. Koch’a eşlik eden isim ise Anne McClain isimli astronot olacaktı. Ancak astronot kıyafetlerinden birinin beden olarak uygun olmaması sebebiyle McClain’in yerini Nick Hague almış ve bu nedenle bir ilke imza atacak olan uzay yürüyüşü gerçekleştirilememişti.

Bu olaydan sonra NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) kadınlar için uygun bedende kıyafet bulundurmamaktan dolayı suçlanmıştı. Aslında istasyonda uygun bedende astronot kıyafeti bulunuyordu, ancak bu kıyafeti uzay yürüyüşü için uygun hale getirmek 12 saat süreceği için tercih edilmemiş ve görev için astronot değişikliğine gidilmişti.

Bu sabah kadınlar tarafından gerçekleştirilmeye başlanan uzay yürüyüşünün, önceden planlanmış beş yürüyüşten biri olması gerekiyordu. Ancak eskiyen bataryaların, yeni lityum-iyon bataryalar ile değiştirilmesi için planlanan yürüyüşlerin ikisi bu ay gerçekleştirilmesine rağmen bataryalardan biri düzgün çalışmadığı için yeniden gidilmesi gerektiği farkedildi. Bu görevi gerçekleştirmek için ise Koch ve Meir görevlendirildi.

NASA’nın canlı olarak yayınladığı uzay yürüyüşü yaklaşık 6.5 saat sürüyor olacak. Aşağıdaki linkten NASA yayınını ve uzay yürüyüşünü izleyebilirsiniz.