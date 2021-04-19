NASA, Kara Deliklerin Dansını Görselleştirdi

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), büyüleyici kara deliklerin dansını görselleştirdi. NASA'nın paylaştığı görüntü, birbirinin etrafında dans eden iki kara deliğe odaklandı ve bu görüntüde iki kara deliğin her birini çevreleyen sıcak gaz fırtınası arasından ışığı nasıl çarpıttığı ve yönlendirdiği gösterildi.

NASA'nın Görselleştirdiği Kara Deliklerin Dansı

NASA, IndyTürk'ün haberine göre Güneş'ten milyonlarca kat daha fazla kütlesi olan iki kara deliğin birbiri etrafında dans ettiğini gösteren bir görüntü hazırladı. Görselleştirme işlemi ile iki kara deliğin her birini çevreleyen yığılma diski arasından ışığı nasıl çarpıtıp yeniden yönlendirdiği gözler önüne serildi.

İki disk de çoğunlukla çift hörgüçlü bir görünüm kazanıyor ancak biri diğerinin önüne geçtiği zaman ışık, kara deliklerin çevresinde büyük uzay-zaman kuvvetlerini taşımak zorunda kalıyor ve çok kısa sürede değişen bir yay dizisine dönüşüyor.

Görselleştirme işlemi, Astrofizikçi Jeremy Schnittman tarafından Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yapıldı. Schnittman, iki süper kütleli kara delik görüldüğünü, daha büyük olanın 200 milyon güneş kütlesine sahip olduğunu, ondan küçük olanın kütlesinin ise büyüğün yarısı kadar olduğunu söyledi.

Bu görselleştirme işlemi gerçek renkler ile üretilseydi insanların önünde siyah bir arka plandan başka bir şey olmazdı çünkü gerçek renklerle üretilen bir görüntüde kara delikler görünmez olurdu. Schnittman da bu nedenle ışık kaynaklarını izlemek için mavi ve kırmızı renkleri seçti. Bu renkler aynı zamanda olayı son derece gerçek kılıyor. Sıcak gaz daha mavi bir ışık yayıyor ve küçük kara deliklerin çevresindeki madde yüksek sıcaklıklara neden olan güçlü etkilere maruz kalıyor.

NASA'nın paylaştığı videoda başka dikkat çeken bir nokta, kara deliklerin yakın olduğunda daha küçük, uzak olduğunda da daha büyük görünmesi oldu. Bu, iki kara deliğin de her bir yörüngede birbirlerinin etrafında daire çizen küçük görüntüler oluşturmasından kaynaklanıyor. Kara deliklerden gelen ışık 90 derecelik açı ile yeniden yönlendiriliyor.

Gökbilimciler yakın bir gelecekte buna benzer kara deliklerden yerçekimi dalgalarını spiralleşip birleşirken tespit edilebileceğini düşünüyor. Peki, sizin bu muazzam görüntü hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.