NASA, Kepler Uzay Teleskobu'nun Büyük Keşfini Açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, büyük bir medya etkinliği düzenleyeceğini ve Kepler Uzay Teleskobu'nun büyük keşfini tüm dünyayla paylaşacağını duyurmuştu. NASA, büyük bir merakla beklenen büyük keşfin üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı.

2009 yılından bu yana dünya benzeri yaşanabilir gezegenleri araştıran ve bu süre zarfında binlerce öte-gezegen keşfeden Kepler Uzay Teleskobu, müthiş bir keşfe daha imza attı.

Google'ın yapay zeka ile makine öğrenme yeteneğine sahip yazılımıyla birbirinden önemli keşiflere imza atan Kepler, Güneş Sistemi'ne neredeyse birebir benzeyen 8 gezegenli yeni bir sistem buldu.

NASA'nın Astrofizik Bölümü Başkanı Paul Hertz, gezegen sistemine Kepler-90 adını verdiklerini söylerken, "Keşfettiğimiz yeni gezegen, kendi Güneş Sistemimiz ile bağdaşıyor. Kepler-90'nın bulunması, uzay araştırmaları için farklı bir adımı temsil ediyor" dedi.

Google AI'nin kıdemli yazılım mühendisi Christopher Shallue, yöründeki gezegenlerde bulunan yıldızların, parlaklıklarından ötürü gözlemlenmelerinin zor olduğunu ifade etti. Gezegenlerin "zayıf sinyallerini" tanımlamak için bir makine öğrenim yazılımı oluşturduklarını dile getiren Shallue, "Geliştirdiğimiz yapay zeka algoritması, Kepler Uzay Teleskopu tarafından toplanan verileri en doğru şekilde analiz edebiliyor. Kepler-90'ın keşfiyle, bu ortaklığın tam manasıyla sonuç verdiğini herkese gösterdik" dedi.

Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olan Kepler-90'ın, yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında olduğu belirlendi. NASA uzmanları, bu keşfin gezegen sistemindeki çeşitliliği gözler önüne serdiğini belirtiyor.

"Gezegen avcısı" olarak da adlandırılan Kepler, ilk görevine 2009 yılında başlamıştı. 2337 öte-gezegenin varlığını doğrulayan, 4496 tane de öte-gezegen adayı bulan uzay teleskobu Kepler, NASA'nın en önemli araçları arasında yer alıyor.