NASA'dan Kıyamet Asteroiti Açıklaması: Tehlike Geçmedi

NASA kıyamet asteroiti açıklaması ile merak uyandırdı. NASA, yıllardır Dünya yörüngesinde gezinen uzay kayasının en azından 100 yıl içerisinde tehlike yaratması mümkün mü? İşte detaylar.

NASA, 15 yıldan fazla süredir uzay bilimcilerini endişelendiren Apophis adlı bir asteroidin gezegenimize çarpma ihtimalini açıklığa kavuşturdu.

340 metrelik uzay kayası, yörüngesi hakkında bazı endişe verici tahminlere yol açtıktan sonra 2004 yılında manşetlere çıktı. Bir NASA uzmanına göre kısa sürede "tehlikeli asteroitlerin poster yüzü" haline geldi.

Apophis isimli asteroidin 2029'da ve 2036'da korkutucu bir şekilde yaklaşması gerekiyordu. NASA bir süre önce bu iki yaklaşımın olmayacağını, ancak potansiyel bir 2068 çarpışmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Ancak yeni teleskop gözlemleri, çarpışma ihtimalinin ortadan kalktığını ve Apophis'in resmi olarak “risk listesinden” çıkarılması gerektiğini gösterdi.

NASA araştırmacılarından Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "2068 etkisi artık olasılık alanında değil ve hesaplamalarımız en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir riski göstermiyor." dedi.

NASA kıyamet asteroiti açıklamasında ne söyledi?

Bilim adamları bu ayın başlarında, Apophis'in Güneş etrafındaki yörüngesini tespit etmeyi başardılar.

Apophis, 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32.000 km yakınına gelerek gök bilimcilerin iyi bir görünüm yakalamasını sağlayacak. Bu, Ay'a olan mesafenin yaklaşık onda biri kadar ve Dünya'yı çevreleyen iletişim uydularından daha yakın bir mesafe.

Farnocchia, "Üniversiteden sonra asteroitlerle çalışmaya başladığımda, Apophis tehlikeli asteroitlerin poster yüzüydü" dedi ve şöyle ekledi: "Risk listesinden çıkarıldığını görmek için belirli sebepler var."

Çoğu asteroit, Mars ve Jüpiter arasındaki uzay kuşağında bulunsa da Apophis, Aten ailesi olarak bilinen bir gruba ait. Bu aile, herhangi bir asteroit kuşağına bağlı değil ve zamanlarının çoğunu Dünya'nın yörüngesinde geçiriyor.

Bu durum ise Dünya için tehlikeli olabileceği anlamına geliyor. Çünkü yörüngelerinin çoğunu Güneş'e yakın geçiriyorlar ve aşırı parlak olmalarıyla Dünya'daki teleskopları engelliyorlar.

Bilim adamları, asteroitlerin şekli ve dönüşü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu dönüşleri seviyor. Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi Aralık ayında yıkıldığı için Dünya'nın en güçlü radar sistemi kalıcı olarak çevrimdışı. Geçici izleme ise NASA'nın Kaliforniya'daki Goldstone Uzay İletişim Kompleksi'nden sağlanıyor.