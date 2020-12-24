NASA İlk Defa Uzun Mesafe Kuantum Işınlamasına Ulaştı

NASA kuantum ışınlamasına ulaştı. Kübit olarak bilinen kuantum bilgi birimleri 44 km'lik mesafe boyunca ışık hızından daha hızlı aktarıldı ve bilgi işlemde devrim yaratabilecek kuantum internet hizmetinin temellerini attı.

Caltech, Fermilab, AT&T, Harvard Üniversitesi, NASA Jet Propulsion Lab ve Calgary Üniversitesi'nden ortak bir araştırmacı ekibi, yaklaşık 44 km boyunca foton kübitlerini ışınlamayı başardıklarını duyurdu.

Dünya tarihinde ilk kez kuantum bilgisinin temel birimi olan kübitlerin sürekli ve uzun mesafeli olarak anlık aktarımı sağlandı. Kuantum ışınlaması olarak adlandırılan bu olay, foton kübitlerinin başarıyla gönderilebileceğini gösterdi.

Kuantum ışınlanma, kuantumların bir konumdan diğerine şekilsiz olarak aktarılması anlamına geliyor. Bir kübitin kuantum ışınlanması, iki veya daha fazla parçacığın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğu kuantum dolaşıklığı kullanılarak elde ediliyor. İki ayrı konum arasında birbirine dolanmış bir parçacık çifti frekans olarak ayarlanabilirse -aralarındaki mesafe ne olursa olsun- kodlanmış bilgi ışınlanabilir.

NASA kuantum ışınlamasına ulaştı: Kuantum internet devri başlıyor

PRX Quantum'da yayınlanan yeni çalışmaya göre, ışınlanma ışık hızından daha hızlı gerçekleşiyor ve araştırmacılar yüzde 90'ın üzerinde doğruluk bildirdi. Yani ortaya çıkan kübit sinyalinin gönderilen orijinal mesaja yüzde 90 oranında yakın olduğunu söylemek mümkün.

Projenin arkasındaki ekip, "kübitlerde depolanan bilginin uzun mesafelerde dolanma yoluyla paylaşıldığı bir kuantum internet ağı oluşturduk. Bu; veri depolama, hassas algılama ve bilgi işlem alanlarında yeni bir iletişim çağını başlatacak" diyor.

Araştırma merkezi Fermilab Kuantum Bilim Programının Başkanı Panagiotis Harcandzouris ise açıklamasında, "Bu, küresel iletişimi yürütme şeklimizi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirmede önemli bir durum. Ekip, kübitleri Caltech kuantum ağı ile Caltech Quantum Network (CQNET) arasında başarıyla ışınladı" ifadelerini kullandı.

Neredeyse otonom veri işleme özelliğine sahip olan CQNET, hem mevcut telekomünikasyon altyapısıyla hem de ortaya çıkan kuantum işleme ve depolama cihazlarıyla uyumlu olacak. Araştırmacılar karmaşık kuantum iletişim protokollerine ve temel bilime vurgu yaparak, dolanıklık dağılımının doğruluğunu ve hızını iyileştirmek için kullanılabileceğine dikkat çekiyor.