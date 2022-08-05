NASA, 'Lucy' Asteroit Kaşif Aracını Akılalmaz Bir Şekilde Onardı

Geçen yıl NASA, Jüpiter'in Lagrange noktasının yakınında sıkışıp kalan Truva asteroitlerini keşfetmek için tasarlanan Lucy uzay aracını fırlattı ancak fırlatmadan sadece 12 saat sonra bir sorun ortaya çıktı. Aracın Güneş panellerinden biri tam olarak açılmayı ve kilitlenmeyi başaramadı. Şimdi NASA, bir ekibin, birkaç akıllı numara sayesinde görevin devam etmesi için sorunu yeterince giderebildiğini duyurdu.

Sorunun ilk keşfedilmesinden saatler sonra NASA, Güneybatı Araştırma Enstitüsü, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve uzay aracının yapımcısı Northrop Grumman'dan bilim heyeti üyeleriyle birlikte bir anomali müdahale ekibi topladı.

Güneş panellerine yönelik bir kamera olmadığından, ekibin sorunu bulmanın başka bir yolunu bulması gerekiyordu. Bu amaçla herhangi bir anormal titreşimi ölçmek için uzay aracının iticilerini ateşlediler ve panelin sertliğini belirlemek için panelin motor düzeneğinin ayrıntılı bir modelini oluşturdular. Sonunda paneli açmak için tasarlanmış bir kordonun muhtemelen makarasına takıldığını fark ettiler.

Güneş Panelini Açmanın İki Çözüm Yolu Vardı

Ekip, iki potansiyel çözüm üzerinde hızla odaklandı. Biri paneli olduğu gibi kullanmaktı çünkü hâlâ beklenen gücün %90'ını üretiyordu. Diğeri, birincil motorun yanı sıra yedek motoru kullanarak savloyu daha sert çekmeye çalışmaktı.

Her iki motor da asla aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmamıştı, bu nedenle ekip olası sonuçları ve potansiyel dalgalanma etkilerini test etmek için onu modelledi. Aylarca süren simülasyonlardan sonra iki motor seçeneğiyle ilerlemeye karar verdiler. Hem birincil hem de yedek güneş enerjisi dağıtım motorlarını aynı anda yedi kez çalıştırdılar ve paneli daha fazla açıp gerdirmeyi başardılar.

Ne yazık ki, kilitlenecek kadar kapanmadı ancak NASA "önemli ölçüde uzay aracının görev operasyonları için gerektiği gibi çalışmasını sağlayacak kadar istikrarlı" olduğunu söyledi. Şimdi, Ekim 2022'de Dünya'nın yerçekiminden güç alarak bir sonraki aşamasına ilerlemeye hazır durumda. 2025 yılında ilk asteroit hedefine ulaşması planlanıyor.