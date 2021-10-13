NASA Lucy Görevi İçin Geri Sayım Başladı!

NASA, Lucy görevi için fırlatma gününe hazırlanıyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Güneş Sistemi'nin temeli hakkında bilgi edinilecek görev sırasında uzay aracı sayesinde Jüpiter'in yakınlarındaki asteroitleri incelemek için yaklaşık 4 milyar mil yol kat etmeyi planlıyor.

14 metrelik uzay sondasının Florida'da yer alan CCSFS'den (Cape Canaveral Space Force Station) Lockheed Martin'in Atlas V roketi ile fırlatılması bekleniyor. Fırlatma tarihi ise 15 Ekim 2021 olarak belirlendi. Fırlatmanın yapılacağı saat, Türkiye saati ile 12.34'e denk geliyor. Bu görev için 981 milyon dolar ayrıldı.

NASA Lucy Görevi Diğer Görevlere Kıyasla Neden Bu Kadar Önemli?

Bu görevin bu kadar önemli olması aslına bakılacak olursa Mars ve Jüpiter arasında kalan milyonlarca uzay cisminin bulunduğu bir bölgeye girilecek olmasından kaynaklanıyor. Daha önce hiçbir asteroit görevinde söz konusu bölgeye girilmemişti.

Lucy, Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşan asteroitleri inceleyecek. Bunlar Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarına ait kalıntılar olduğu için bilim insanlarının Güneş Sistemi'nin ilk evreden bu yana nasıl değiştiğini gözlemlemesine de olanak tanıyabilecek.

Cathy Olkin, görev ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözleri kullandı:

"Lucy'nin bu kadar çok hedefin yanından uçabilme yeteneği, bu keşfedilmemiş bölgeye sadece ilk kez yakından bakmakla sınırlı kalmayacağımız, bununla birlikte bu asteroitlerin neden bu kadar farklı göründüğünü de inceleyebileceğimiz anlamına geliyor."

Olkin'e göre söz konusu görev, Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğuna eşi ve benzeri görülmemiş bir bakış atma olanağı tanıyacak. Böylece araştırmacıların Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini anlamasına yardımcı olacak.

Bu asteroitler, 4,5 milyar yıl öncesine ait, Güneş Sistemi'nin sınırları içinde kalmış asteroitlerden oluşuyor. Harold Levison, bu asteroitleri şu şekilde açıkladı:

"Truva asteroitleri, Güneş Sistemi'mizin ilk günlerden arta kalanlar. Güneş Sistemi'mizin tarihini öğrenmek için hayati ipuçları taşıyor."

NASA'nın Lucy adlı uzay aracı, söz konusu asteroitleri incelemek için oldukça donanımlı hale getirildi. Bilim insanları, uzay aracının topladığı veriler sayesinde Güneş Sistemi'nin gelişimine bütün ayrıntıları ile göz atabilecek.

Levison, "Bir uzay aracını fırlatmak, bir çocuğu üniversiteye göndermeye benzer. Onları bir sonraki büyük adıma kendi başlarına hazırlanmalarını sağlamak için elinizden geleni yaptınız. Lucy de şimdi uçmaya hazır" dedi.