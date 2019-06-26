NASA, Mars 2020 Aracı için İsim Yarışması Düzenleyecek

NASA’nın Mars 2020 görevi yaklaşırken, projede çalışan mühendisler Mars aracını ve gerekli olan hazırlıkları tamamlayıp 2021’de Kızıl Gezegen'e ulaşmak için çalışmalara tam gaz devam ediyor. Yolculuğun başlamasına az bir zaman kala NASA, Mars’ın yüzeyinde yıllar boyunca gezinecek olan aracın isminin seçilmesinde Amerikan halkının yardımına başvuracak.

NASA’nın “Name the Rover” adını verdiği yarışma için kayıtlar 2019 sonbaharında başlayacak. Düzenlenen yarışmada öğrenciler, Mars'a gönderilecek araç için isim önerilerinde bulunacaklar. Ancak yarışma başladığında da yapılacak daha çok iş olacak. Bunun için NASA, Future Engineers isimli şirketle çalışarak kayıt toplama işini yürütecek. Araç için önerilen isimlerin değerlendirilmesi için şirket, jüri görevi yapacak insanları bir araya getirecek.

Şirket için başvuran ve onay alan adaylar, bu yılın sonlarına doğru Mars aracı için gelen isim önerilerini değerlendirmede görev alacaklar. Future Engineers’ın açıklamalarına göre her gönüllünün yardım etmek için yaklaşık olarak beş saat ayırması gerekecek.

Değerlendirme için görevlendirilen herkes, potansiyel araç isimlerini ve neden bu ismin seçilmesi gerektiği yazılı olan açıklamaları okuyacak ve buna göre 2020 aracının hangi ismi taşıyacağına karar verecek. Yaklaşık 50-100 başvurunun değerlendirileceği 5 saat sürecek olan bu süreç, her ne kadar projede çalışmak kadar heyecanlı olmasa da oldukça keyif verici bir uğraş olacak.

Sizce NASA'nın Mars yüzeyine göndereceği uzay aracının adı ne olmalı?