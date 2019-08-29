NASA, Mars 2020 Rover'a Otonom Özellikle Bir Helikopter Ekledi

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek yıl Kızıl Gezegen’e göndermeyi planladığı Mars 2020 Rover’a otonom özellikte bir helikopter eklediğini duyurdu.

NASA’nın uzun yıllardır geliştirdiği Mars 2020 Rover, her şey planlandığı gibi giderse Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’in çorak topraklarına ulaşacak.

Bu yolculukta ona eşlik etmesi için özel bir helikopter tasarlayan uzay ajansı, aracın tamamen hazır olduğunu duyurdu.

Mars Helikopteri, uzaydaki eşsiz macerasına başka bir gezegende uçuş yapan ilk hava aracı olma hedefiyle çıkacak. Güneş enerjisi ile şarj olan otonom özellikteki helikopterin Mars’taki çetin hava koşullarına karşı nasıl bir performans göstereceği ise büyük merak konusu.

NASA, Kızıl Gezegen’deki koşulların havacılığı nasıl etkileyeceğini görmek istiyor. Eğer süreç sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Mars’ta ufak çaplı uçaklar ve drone’lar görmemiz içten bile değil.

Mars Helikopteri projesinin müdürü MiMi Aung, “Amacımız, özerk bir hava aracının Mars atmosferinde neler yapabileceğini görmek. Eğer hedeflerimize ulaşabilirsek, Mars helikopterlerinin Kızıl Gezegen’in gelecekteki araştırmalarında önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

NASA, geçen yıl Mars 2020 Rover’a bir helikopter entegre etmeyi planladığını açıklamıştı. 2013 yılından bu yana geliştirilen araç, nihayet ete kemiğe bürünmüş durumda.

Oldukça hafif olan Mars Helikopteri, buna rağmen Mars’ın çetin koşullarına dayanabilecek kadar güçlü. Kızıl Gezegen’in dondurucu soğuklarına dayanabilmek için dahili bir ısıtıcı kullanacak olan araç, tamamen otonom olacak.