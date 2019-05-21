NASA, Mars 2020 Uzay Aracını Tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars 2020 adındaki yeni uzay aracını tamamladı. İnsansız uzay aracı, daha önce Kızıl Gezegen’e hiç gönderilmemiş aletlerle donatılacak.

NASA’nın Curiosity, InSight ve Reconnaissance Orbiter gibi uzay araçları, Mars üzerinde ve çevresinde kayde değer çalışmalar yürütüyor; ancak bu durum, bilim insanlarının Kızıl Gezegen’in yüzeyine başka araçlar göndermesine engel değil.

Mars’a yüksek teknolojili yeni bir gezici daha göndermeyi planlayan NASA, yolculuğun başlamasına bir yıldan daha az bir zaman kala Mars 2020 aracını görücüye çıkardı.

NASA’nın Kaliforniya’da bulunan araştırma ve geliştirme merkezi Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) inşa edilen uzay aracı, ufak eksikler dışında neredeyse tamamlanmış durumda.

Yukarda gördüğünüz fotoğraf, Jet Propulsion Laboratory’de çekildi. Mars 2020 ile ilgili bilgi vermeyi ihmal etmeyen JPL, “Yukarıdan aşağıya kablolarla asılı olan tam seyir bölümü, Mars 2020 uzay aracını Kızıl Gezegene yapacağı yedi aylık yolculukta yönlendirecek. Bunun hemen altında, seyir sırasında ve Mars atmosferine inişi sırasında aracı koruyacak olan aeroshell (siyah ısı kalkanı) bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mars 2020 misyonu NASA'nın şimdiye kadarki en iddialı Mars misyonu olacak ve rover daha önce hiç Kızıl Gezegene gönderilmemiş aletlerle donatılacak. Yüzeydeki metaryelleri toplayacak olan araç, bu örnekleri diğer araçlara teslim edecek. Daha sonra bu numuneler bilim insanlarının çalışmaları için Dünya’ya gönderilecek.

Mars 2020’nin uzaydaki macerasına ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih yok; ancak fırlatmanın 2020 yılının yaz aylarında olması bekleniyor.