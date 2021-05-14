NASA, Mars'ın 3D Videosunu Paylaştı: Hemen İzleyin!

Amerikan uzay ajansı NASA, Mars'ın 3D videosunu yayınladı. Ingenuity isimli Mars helikopterini gösteren video, yaklaşık bir dakika boyunca 3 boyutlu olarak Mars'a seyahat etmenizi sağlıyor. Videoyu izlemek kendi 3D gözlüğünüzü hemen yapabilirsiniz.

NASA'nın Ingenuity isimli Mars helikopteri, 25 Nisan'da Mars semalarında dolaşmaya başladı. NASA mühendisleri de bu uçuşu 3D olarak kaydettiler. 3 boyutlu video; helikopter yükselirken ve havada süzülürken uçuşa derinlik kazandırıyor, ardından iniş için geri dönmeden önce ekrana doğru yaklaşıyor.

Videoyu, Perseverance gezgininin direğinde bulunan çift kameralı Mastcam-Z isimli bir görüntüleyici kaydetti. Gezginin günlük keşifleri, mühendislerin Mars'ta gezinmesine ve bilim insanlarının incelemek için ilginç kayaları seçmesine yardımcı oluyor.

Video, bir anaglifte yansıtıldığında veya renk filtreli bir gözlükle izlendiğinde 3D Mars keyfini yansıtıyor. NASA ayrıca sadece birkaç dakika içinde kendi 3D gözlüğünüzü oluşturabileceğiniz de anlatıyor (Adımlar için buraya gidebilirsiniz.).

NASA'dan 3D Mars videosu

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir görüntüleme bilimcisi olan Justin Maki, görüntüleri değerlendirdi. Maki, "Mars yüzeyinin üzerinde uçan bir helikopterin 3D videosunu kaydetmek ve insanlara göstermek gerçekten muhteşem" dedi.

Gezginin sürücüleri ve robotik kol operatörleri, hareketleri planlamadan önce Mars'ta nesnelerin tam olarak nasıl konumlandırıldığını anlamak için gelişmiş bir 3D video sistemi kullanıyor. Ancak Maki'ye göre ekip üyeleri, sürüş planlaması için hareketsiz 3D görüntülerini de izliyor.

Maki, "Mars'ta uçan helikopter, Mars keşfi için yeni bir çağ açıyor. Bu, keşif için yeni bir teknolojinin harika bir gösterimi" diye ekledi.

25 Nisan uçuşu, Ingenuity'nin 16 fit (5 metre) yükselmesi ve ardından 164 fit (50 metre) aşağıya inmesiyle birlikte birkaç ilke imza attı. Ingenuity'nin 30 Nisan'da dördüncü uçuşunda 266 metre (873 fit) seyahat etmesi de bir rekor getirdi.

Son olarak Ingenuity, 7 Mayıs'ta beşinci uçuşunda 423 fit (129 metre) hızla ilk tek yönlü yolculuğunu tamamladı ve ardından yeni alanına iniş yaptı.

Uçuşlar; Mars'ta motorlu, kontrollü uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bir teknoloji gösterisi olarak başladı. Şimdi ise hava keşiflerinin ve diğer işlevlerin Mars'ın gelecekteki keşiflerine nasıl fayda sağlayabileceğini araştıran bir operasyon olarak hizmet ediyor.