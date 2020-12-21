NASA, Mars'tan Dünya'ya Toprak ve Kaya Getirmek İstiyor: Planı Ortaya Çıktı

NASA'nın Mars yüzeyindeki kayaları ve toprakları Dünya'ya getirmek için yaptığı plan ortaya çıktı. Mars'taki topraklar ve kayalar Dünya'ya nasıl getirilecek? NASA'nın büyük planı ile ilgili detayları haberimizde derledik. Gelin hep beraber detaylara göz atalım.

NASA, Mars Yüzeyindeki Toprak ve Kayaları Dünya'ya Getirecek

NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Mars'ta yaşamın var olup olmadığının anlaşılmasını derinleştirmek ve bunun karşılığında Dünya'daki yaşamın kökenini daha iyi anlamak için yaptığı araştırmada bir sonraki aşamaya geçiyor. NASA'nın keşif gezgini Perseverance, gelecek yıl Şubat ayında Mars'a inecek ve burada Curiosity'ye kızıl gezegeni keşfetme ve eski yaşamın kanıtlarını aramaya katılacak.

Ancak bu NASA'nın gezegen için planlarının sadece ilk kısmı. Sonraki adım Mars'tan kaya ve toprağının bir örneğini alıp ve daha ayrıntılı olarak inceleyebilmek için Dünya'ya geri getirmek. Bununla birlikte, Mars'tan Dünya'ya kaya getirmek kolay bir mesele değil.

Washington'daki NASA Genel Merkezinde yardımcı yönetici olan Thomas Zurbuchen, "Mars'ın örneklerini Dünya'ya geri döndürmek, uzay çağının ilk günlerinden beri gezegensel bilim adamlarının bir hedefi olmuştur ve bu MSR temel karar noktasının başarılı bir şekilde tamamlanması, bu hedefi gerçeğe dönüştürmede önemli bir sonraki adımdır" dedi. Mars örneklerini Dünya'ya geri getirmek, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının örnekleri Mars'a gönderilemeyecek kadar büyük ve çok karmaşık olan aletler kullanarak incelemelerine olanak tanıyacak ve gelecek nesillerin bunları henüz mevcut olmayan teknolojileri kullanarak incelemelerine olanak tanıyacak.

Projenin isminin "Mars Numune Geri Dönüşü (MSR)" olduğu paylaşıldı.

NASA Genel Merkezi Mars Sample Return program direktörü Jeff Gramling, "MSR, insanlık için önemli mühendislik ilerlemelerini teşvik edecek ve başka bir gezegene ilk gidiş-dönüş görevini başarıyla gerçekleştirmek için gereken teknolojileri geliştirecek. MSR aracılığıyla bozulmamış Mars örneklerinin sunduğu bilimsel gelişmeler eşi görülmemiş ve bu görev, NASA'nın Mars'a insan gönderme nihai hedefine katkıda bulunacak." dedi.

Sizler NASA'nın Mars'tan kaya ve toprak parçaları getirecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce proje başarılı olarak gerçekleşir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!