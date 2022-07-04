NASA, Mars'ta Yaşamı Bulabilmek İçin Daha Derinlere İnmek Zorunda

NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip, Mars gezici araçlarının, uzak gezegendeki eski mikrobiyal yaşamın kanıtlarını bulma konusunda daha iyi sonuçlara ulaşabilmeleri için ilk düşünülenden daha derine inmeleri gerekebileceğini öne sürdü.

Ekip tarafından yürütülen son araştırmalar, güneşten gelen kozmik ışınların, yaşamın temel yapı taşları olan amino asitler gibi küçük molekülleri beklenenden çok daha hızlı bir şekilde bozduğunu buldu. Bazı amino asitlerin varlığı, bilim insanlarının bir zamanlar Mars'ta mikrobiyal yaşamın var olduğunu kanıtlama arayışında kilit rol oynuyor.

NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Alexander Pavlov konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Sonuçlarımız amino asitlerin Mars yüzey kayalarındaki kozmik ışınlar tarafından yok edildiğini ve önceden düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde regolit olduğunu gösteriyor. Mevcut Mars gezici misyonları yaklaşık 2 inç (yaklaşık 5 santimetre) kadar derine inebiliyor."

NASA, Mars Misyonu Hakkında Yeni Kararlar Alabilir

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği için Mars'ta yaşamın kanıtlarını arıyorlar ve bu sığ derinliklerden toplanan materyaller ilk düşünüldüğü kadar yararlı olmayabilir. Dünyanın kalın atmosferi ve küresel manyetik alanı, gezegeni çoğu kozmik ışından korur ancak Mars bu korumayı milyarlarca yıl önce kaybetti. Daha kalın bir atmosfere sahip olduğu zamanlarda kızıl gezegen sıvı su içeriyordu. NASA görevle ilgili zamanında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sıvı su yaşam için gerekli olduğu için bilim insanları Mars'ta yaşamın ortaya çıkıp çıkmadığını bilmek ve Mars kayalarını, amino asitler gibi organik molekülleri inceleyerek eski Mars yaşamının kanıtlarını aramak istiyorlar."

Bilim insanlarının bulguları, Mars kaya örneklerinin, bu tür kanıtların bozulmadan kalması gereken yaklaşık 6,6 fit (2 metre) derinlikten çıkarılması gerektiğini gösteriyor. NASA'nın Perseverance gezgini yalnızca birkaç santim kazabildiğinden, mevcut Mars görevinin arkasındaki ekip, son 10 aydır kızıl gezegende kaya örnekleri toplayan gezici için yeni bir strateji benimsemeye başlayabilir.