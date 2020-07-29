NASA Mars Görevi İçin Heyecan Verici Bir Tanıtım Videosu Yayınlandı!

NASA Mars görevi şimdilerde en çok konuşulan konular içerisinde yer alıyor. Mars gezegeni son günlerde o kadar çok konuşuluyor ki, adeta Mars ile yatıp Mars ile kalkıyoruz. BAE, Çin ve ABD gibi ülkelerin yakın radarında yer alan bu gezegen, büyük merak uyandırıyor. NASA tarafından yayınlanan son tanıtım videosu ise bu heyecanı kat kat arttırabilecek cinsten.

NASA, Dünyanın en büyük uzay çalışmalarını yapan platform olarak biliniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu gibi yerlerde de yoğun faaliyetler yürüten NASA için birinci öncelik yaşamın olduğuna inanılan gezegenler. Bunlar içerisinde Mars ilk sıralarda yer alıyor.

NASA Mars görevi bir ilke imza atacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 30 Temmuz’da gerçekleştireceği fırlatma ile birlikte, yeni uzay görevini resmi olarak başlatıyor. Böylece çok kapsamlı uzay programlarının da önü açılıyor.

Resmi YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayınlayan NASA, videoda neden yeni bir Mars görevi başlatacaklarını söyledi. Ayrıca Mars’a geri dönüyoruz ibaresi en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyordu. Yapılan açıklamalarda, “NASA, Kızıl Gezegen’i araştırmak için yeni bir keşif aracı gönderiyor. (Araç) 7 aylık bir yolculuktan sonra 7 dakikalık bir iniş ile yüzeye ulaşacak ve Jezero Krateri’ne iniş yapacak.” denildi. Videoda yeni Mars keşif aracının adının Perseverance olacağı da kesinleşti.

Mars keşif aracına eşlik eden küçük helikopterin adının ise Ingenuity olmasına karar verildi. Bu helikopter bir ilk olacak. Sizce NASA tarafından geliştirilecek bu sistem ne tür sonuçlar doğurabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.