NASA'nın Mars Helikopteri İlk Uçuşa Hazır

NASA'nın Mars helikopteri ilk uçuşa hazırlanıyor. Deneysel bir helikopter olan Ingenuity, ilk uçuşu için gün sayıyor. Dört kiloluk rotorlu uçak, başka bir gezegenin ilk motorlu uçuşunda boy göstermek için vites yükseltiyor.

Perseverance görevi kadar heyecan verici bir diğer Mars hedefi ise Ingenuity'nin ilk uçuşu olmalı. Perseverance ekibi sayısız kontrol yaptıktan sonra, başka bir gezegende ilk motorlu uçuş için 8 Nisan'ı belirledi. Ingenuity için her şey yolunda giderse yaklaşık iki hafta içinde Mars toprağının yaklaşık 3 metre yukarısında süzülecek.

NASA Mars helikopterinin ilk uçuşu nasıl olacak?

NASA, Ingenuity'nin ilk test uçuşunu 8 Nisan'da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak önce gezginin uçuş alanına güvenli bir şekilde ulaşması gerekiyor. Bu alan, düzlüğü nedeniyle seçilen 33 x 33 fitlik bir Mars arazisi.

Daha sonra kilitlendiği ve kablolarla bağlandığı gezicinin gövdesinden ayrılacak. Bu kablolar, kaotik iniş sürecini güvende tutmak için ve herhangi bir hatadan geri dönemez. Bu nedenle ekibin koşulların doğru olduğundan yüzde 100 emin olması gerekiyor. İşlem yaklaşık beş gün sürecek.

Ingenuity Perseverance'tan ayrılıp uçuşa hazır konuma getirildiğinde ise yüzeyin sadece 3 metre yukarısında asılı kalacak ve bataryalarını şarj etmek için geziciyle birkaç bağlantısını kullanacak. Perseverance daha sonra onu indirecek ve helikopter hızla uzaklaşacak.

NASA'da projenin baş mühendisi Bob Balaram, "Bu yolculuğun altı yıl önce başlamasından bu yana attığımız her adım, uçak tarihinde keşfedilmemiş bir alan oldu. Mars'ta tek başına hayatta kalmak çok zor. Perseverance ile bağlantısını kestikten sonra büyük arkadaşımızın olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşmasını istiyoruz. Böylece güneş panelimize güneş ışınlarını alıp pillerimizi şarj etmeye başlayabiliriz." dedi.

Önümüzdeki birkaç gün Ingenuity'nin sistemlerinin testleri ve rotorun 2.537 RPM'ye kadar test dönüşü yapılacak.

Tüm testler ve kontroller onaylanırsa en erken 8 Nisan'da Ingenuity 3 metreye kadar çıkıp 30 saniye ayakta kalmaya çalışacak. Ekip, uçuşun birkaç saat içinde başarılı olup olmadığını bilmeyi ve hatta Ingenuity'nin yerleşik kameralarından bazı siyah beyaz görüntüler almayı hedefliyor.

Ek olarak Ingenuity'nin şasisinde özel bir parça da yer alıyor. İlk uçağı geliştiren Wright kardeşlerin kullandığı bir parça Ingenuity'ne monte edildi. Yani Dünya'da ilk uçan prototip, başka bir gezegende de ilk defa uçmuş olacak.