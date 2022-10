NASA'nın Mars Helikopterine Bilinmeyen Bir Cisim Yapıştı

NASA'nın Ingenuity helikopteri, kısa bir yeniden konumlandırma uçuşu için 24 Eylül'de Mars zemininden yükseldi ve görünüşe göre bu uçuşta yalnız değildi. Uçuştan alınan navigasyon görüntüleri, yolculuğun en azından bir bölümünde helikoptere yapışmış açık renkli bir nesneyi gösteriyor.

Nesne kesinlikle küçük bir tuvalet kağıdı parçasına benziyor ve âdeta Dünya'da ayakkabınızın altına yapışmışçasına dalgalanıyor. NASA, bu tanımlanamayan şeyleri "yabancı enkaz parçaları" olarak adlandırıyor.

There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq