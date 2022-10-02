NASA'nın Mars Helikopterine Bilinmeyen Bir Cisim Yapıştı

NASA'nın Ingenuity helikopteri, kısa bir yeniden konumlandırma uçuşu için 24 Eylül'de Mars zemininden yükseldi ve görünüşe göre bu uçuşta yalnız değildi. Uçuştan alınan navigasyon görüntüleri, yolculuğun en azından bir bölümünde helikoptere yapışmış açık renkli bir nesneyi gösteriyor.

Nesne kesinlikle küçük bir tuvalet kağıdı parçasına benziyor ve âdeta Dünya'da ayakkabınızın altına yapışmışçasına dalgalanıyor. NASA, bu tanımlanamayan şeyleri "yabancı enkaz parçaları" olarak adlandırıyor.

There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq — NASA JPL (@NASAJPL) October 1, 2022

Nesnenin Ne Olduğu NASA Tarafından Araştırılıyor

Navigasyon kamerası, rotor taşıtının alt kısmına yerleştirilmiş durumda. Genellikle Ingenuity'nin dört ayağından biri görüntülerin bir köşesinde görünür ancak geri kalanı görünmez. Bu nesne farklı bir köşede belirdi ve uçuş sırasında etrafta uçuyor gibiydi.

Uçuştan kısa bir süre sonra çekilen görüntüler aynı noktada olağandışı bir şey göstermiyor, bu da nesnenin düşmüş veya kamera menzili dışında kaybolmuş olabileceğini gösteriyor.

NASA JPL konuyla ilgili olarak Cuma günü yaptığı açıklamada, "Uçuştan gelen tüm telemetri ve uçuş sonrası verileri nominaldir ve araç hasarı belirtisi gözükmüyor." dedi ve nesnenin kaynağını araştırdıklarını söyledi.