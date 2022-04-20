NASA, Mars Helikopterinin Tarihi Uçuşunun Birinci Yıldönümünü Kutluyor

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) ekibi, cesur Ingenuity helikopterinin başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olmasının birinci yılını kutluyor.

Ingenuity'nin ilk uçuşu 19 Nisan 2021'de gerçekleşti ve ekip, 12 ay önce drone benzeri hava aracının rekor kıran ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğine dair haberlerin geldiği o özel anı gösteren bir video paylaştı.

On April 19, 2021, our #MarsHelicopter made history by completing the first powered flight on another planet. The flight lasted 39.1 seconds. One year later, Ingenuity has logged over 46 minutes aloft and traveled 3.6 miles (5.8 km). See what’s next: https://t.co/sOjNE1g7MR pic.twitter.com/19wyExAXHy — NASA (@NASA) April 19, 2022

Ekip, 2 kilo ve 19 inç yüksekliğindeki helikopteri Perseverance gezicisinin göbeğine bağlamadan ve kızıl gezegene yolculuğa göndermeden önce tasarlamak, inşa etmek ve test etmek için yıllarını harcadı.

Ingenuity, Şubat 2021'de Mars'a ulaştıktan birkaç ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirerek 39 saniye süren uçuşta alçak irtifada Mars semalarında yükseldi. Perseverance'ın kameralarından biri o tarihi anı yakaladı:

Ingenuity'nin Mars Semalarında Yükseldiği İlk Uçuş

Video of the first flight of Mars Helicopter Ingenuity, including takeoff and landing.



Credit: NASA​/​JPL-Caltech​/​ASU​/​MSSS pic.twitter.com/FCwhNPX8AS — Wonder of Science (@wonderofscience) April 20, 2021

Uçuş, Ingenuity'nin Mars'ın Dünya'nınkinden 100 kat daha ince olan süper ince atmosferini kaldırabileceğini kanıtladığı için önemliydi. Ayrıca NASA mühendislerine, Mars'a yapılacak olan görevlere yardımcı olmak için kullanılabilecek, gelecekteki rotor taşıtları için daha karmaşık tasarımları düşünmek adına ilham verdi.

İlk uçuşundan bu yana geçen 12 ayda Ingenuity, havada toplam 46 dakika kaldı ve 25 ayrı görevde 3,6 mil (5,8 kilometre) seyahat ederek giderek daha karmaşık uçuşları tamamladı. Hava aracının 8 Nisan'da gerçekleşen en son uçuşu, 708,4 metrelik rekor bir mesafeyi kat ederken 12,3 mil (saniyede 5,5 metre) ile yeni bir hız rekoru kırdığı görüldü. Tek bir uçuş sırasında havada en uzun süre kaldığı görevse geçen yaz bir görevde kaydedilen 169,5 saniyedir.

Ancak her yeni teknolojiden beklediğiniz gibi Ingenuity için de her şey sorunsuz gitmedi ve ekip bu süreçte birçok teknik sorunun üstesinden gelmek zorunda kaldı. Bu sorunların üstesinden milyonlarca mil öteden Ingenuity'yi tekrar tekrar gökyüzüne gönderebilme yeteneği, helikopterin inanılmaz tasarımının ve mühendislerin etkileyici becerilerinin bir işareti.