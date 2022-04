NASA, Mars Helikopterinin Tarihi Uçuşunun Birinci Yıldönümünü Kutluyor

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) ekibi, cesur Ingenuity helikopterinin başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olmasının birinci yılını kutluyor.

Ingenuity'nin ilk uçuşu 19 Nisan 2021'de gerçekleşti ve ekip, 12 ay önce drone benzeri hava aracının rekor kıran ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğine dair haberlerin geldiği o özel anı gösteren bir video paylaştı.

On April 19, 2021, our #MarsHelicopter made history by completing the first powered flight on another planet. The flight lasted 39.1 seconds. One year later, Ingenuity has logged over 46 minutes aloft and traveled 3.6 miles (5.8 km). See what’s next: https://t.co/sOjNE1g7MR pic.twitter.com/19wyExAXHy