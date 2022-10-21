NASA, Mars'a İnişin Farklı Yollarını Deniyor

Makineleri Mars'a taşımak için NASA, yıllar içinde hava yastıkları, paraşütler ve jetpack'leri içeren çeşitli iniş yöntemleri uygulayacak. Keza geçen yıl çekilen olağanüstü yüksek çözünürlüklü görüntüler, NASA'nın Perseverance uzay aracını güvenli bir şekilde kızıl gezegenin yüzeyine indirmek için paraşütleri ve jetpack'leri nasıl yerleştirdiğini göstermişti.

Şimdi, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) Mars ekibi, kasıtlı bir çarpışma inişi kullanarak, Mars yüzeyine iniş yapmanın dördüncü bir yöntemini test ediyor.

Bu hafta yayınlanan bir video JPL ekibinin, gelecekteki görev planlayıcılarına Mars'a ulaşmanın düşük maliyetli bir yolunu sunabilecek Basitleştirilmiş Yüksek Etkili Enerjili İniş Cihazı (SHIELD) arazi konseptini test ettiğini gösteriyor. Görüntülerde görebileceğiniz gibi SHIELD, sert bir inişin enerjisini emmek için katlanabilir, akordeon benzeri bir taban kullanıyor.

Testte Bileşenler Hasar Görmedi

Testte SHIELD, yaklaşık 90 fit (27 metre) yüksekliğindeki bir kulenin tepesinden yere doğru iniyor. Tasarımın bütünlüğünü tam olarak test etmek için SHIELD, çarpmanın Mars'ta yaşayacağından daha da sert olmasını sağlamak için bir çelik levha üzerine iniyor.

Bu akordeon benzeri taban açıkça ağır bir darbe alıyor ve 110 mil (177 km/s) hızla plakaya çarpıyor ancak SHIELD'in içinde bir akıllı telefonun da bulunduğu bileşenlerin bozulmadan kalması ekibi sevindirdi.

SHIELD, Mars'ın yüzeyine bir araç boyutunda büyük ve hassas bir şey almak için ideal olmasa da yöntem kesinlikle bu uzak gezegene daha küçük ve daha sağlam bilim cihazları götürebilmek için kullanılabilir. JPL, SHIELD'i test etmeye ve iyileştirmeye devam edecek.