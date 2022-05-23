NASA, Mars'ta Bulunan Kapıyla İlgili Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz hafta NASA, Curiosity uzay aracı tarafından Mars'ta çekilen görüntüleri yayınlamıştı. Görselleri inceleyen insanlar bir kayada kapıya benzer bir aralığı fark etti. NASA konuyla ilgili açıklama yaptı bu eski kapıya benzer yapının tamamen doğal şartlardan oluştuğunu açıkladı.

Curiosity bu kapıyı 7 Mayıs'ta Gale Krateri'nin Doğu uçurumlarında keşfetti. Burası 2022 yılında karaya çıktığından beri gezici uzay araçlarının en değerli durağıydı. Çatlak, 30 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde. Yani sandığınızdan oldukça küçük bu nedenle buradan normal bir insanın geçmesi imkansıza yakın. Bu ebatların ortaya çıkarılabilmesi için NASA’nın Curiosity aracının yakaladığı 100'den fazla fotoğraf detaylı bir şekilde incelendi.

NASA, Benzer Yapıların Nasıl Oluştuğunu Öğrenmenin Önemli Olduğunu Belirtti

Uzay ajansı hem Mars hem de Dünya'daki kayalarda bulunan benzer çatlakların kanıtlarını bulmanın da çok önemli olduğunu söyledi.

NASA gelecekte iki astronotunu Mars yüzeyine göndermek istediğini daha önce açıklamıştı. Belki de bu seyahat gerçekleştiğinde, hâlâ bazı soru işaretlerini koruyan bu yapılarla ilgili herkes içini rahat ettirecek cevaplara ulaşmış olur.

Peki siz bu doğal yapılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı kesimler gibi doğal olamayacak kadar kusursuz göründüklerini mi yoksa tamamen doğal yollarla oluştuklarını mı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.