NASA'nın Mars'tan Topladığı Kayalar Tehlikeli Olabilir

NASA, Mars'tan Dünya'ya kayalar getirmeyi planlıyor. Kızıl Gezegeni keşfetme çabalarımızda ikonik bir an olmasından ötürü uzay ajansı, Perseverance'ın topladığı örnekleri alma planı hakkında halkın görüşünü istedi. Olayın gizemi ve heyecanına rağmen bazı bilim insanları toplanan kayalarda uzaylı mikropların da bulunabileceğinden endişe ediyor.

NASA şu sıralar halka açık toplantılar düzenliyor ve örnek alma planları hakkında geri bildirim istiyor. Hâlihazırda uzay ajansı, 2030'ların başlarında bir ABD Hava Kuvvetleri üssüne Mars örnekleri içeren bir uzay aracı indirmeyi planlıyor. Bu süre olarak hâlâ çok uzak bir dönem ancak bazı bilim insanları NASA'nın geri dönüşü de engelleyebilecek yabancı mikroplardan korunmamızı sağlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden jeolog Peter Doran "Mars'ın yüzeyinde yaşayan herhangi bir şey olma olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum ama nihayetinde bir ihtimal var." diyor.

NASA'nın şu anki planı, örneklerin gezegenin yüzeyinden yörüngeye fırlatıldığı bir konteynerle gönderilmesi. Daha sonra başka konteyner, örnek konteynerini yörüngeden toplayacak. Oradan örnekler Dünya'ya ulaştırılacak, böylece incelenebilecekler. Bu NASA'nın yıllarını harcadığı ve harcayacağı bir plan fakat bu örneklerin üzerinde uzaylı mikropları varsa ne olur?

Mars Örneklerinde Uzaylı Mikrobu Varsa Ne Olur?

Çok fazla bilim kurgu filmi izlediyseniz muhtemelen komplo teorileriniz hazırdır. Dünya'da bizi etkileyen yabancı mikroplar hakkında endişelenmemiz imkânsız gibi görünse de ortada her zaman bir olasılık var ancak Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir gezegen bilimcisi olan Jim Bell, Mars'taki herhangi bir yaşamın Dünya'da hayatta kalmaya uygun olmadığını söylüyor. Bell "Tamamen farklı bir ekosistemdenve tamamen farklı bir potansiyel biyosferden bahsediyoruz ve tabii ki, Mars'ta bir biyosfer olup olmadığını bile bilmiyoruz." diyor.

Bu nedenle herhangi bir uzaylı mikrobunun Mars örneklerinde hayatta kalma şansı düşük ancak NASA tehlikeyi göz ardı etmiyor. Uzay ajansı, örnekleri Dünya'ya getirmek için korunaklı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyor. NASA, Mars'la doğrudan temas eden her şeyi sterilize edecek ve kontrol altına alacak.

Tabii ki, NASA'nın bu planı nasıl gerçekleştirmeyi planladığı değişebilir. Ve gelecek aylarda NASA'nın bulunabilecek uzaylı mikroplarla nasıl başa çıkmayı planladığına dair daha fazla haber görebiliriz. Eğer gerçekten Mars'ı nefes alabilir hâle getirmek ve insanların Mars'ta yaşamasının bir yolunu bulmak istiyorsak bu örnekleri daha derinlemesine incelememiz gerekecek.