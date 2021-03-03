NASA'nın Mars Keşif Aracı Otuz Yıllık İşlemci Kullanıyor: Peki Neden?

NASA tarafından geçtiğimiz ay Mars'ın yüzeyine indirilen Perseverance, bu işin doğası ve maliyeti gereği en ince ayrıntısına kadar planlanan ve yine bu doğrultuda tasarlanıp donatılan bir keşif aracı. Peki ama bu keşif aracında kullanılan işlemcinin neredeyse otuz yıllık bir işlemci olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Nitekim NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance 1997 yılından kalma bir işlemciden gücünü alıyor. Peki ama milyarlarca dolarlık bütçeye sahip olan NASA, neden daha iyi bir işlemci kullanmak istemedi?

NASA'nın Mars Keşif Aracı Hangi İşlemciyi Kullanıyor?

İlk kez New Scientist tarafından açıklanan bu detaya göre geçtiğimiz ay Mars'ın yüzeyine iniş yapan Perseverance, 1997 yılında tanıtılan PowerPC 750 işlemciden gücünü alıyor. Kısa bir bilgilendirme olması adına bu işlemci 1998 yılında satışa sunulan Apple iMac G3 modelinde kullanılmıştı.

Ana konuya geçmeden önce sizlere PowerPC 750 hakkında bazı detayları aktaralım: Bu işlemci 233 MHz frekansında çalışan tek çekirdekli bir yapılandırmaya sahip. Oysa günümüzde tüketici bilgisayarlarında dahi 5.0 GHz frekansının üstünde çalışan çok çekirdekli işlemciler bulmak mümkün.

Şimdi ufak bir kafa karışıklığı yaşıyor olmanız mümkün. NASA neden en iyisini seçmedi?

Öncelikle PowerPC 750, günümüzdeki modern işlemcilerde kullanılan dinamik dallanma öngörüsü ile gelen ilk işlemci idi. Bu ise işlemcinin hangi talimatları işleyeceği konusunda tahmin yürütebilmesi anlamına geliyor. Süreç boyu ne kadar çok bilgi işlenirse, işlemci de bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini o kadar iyi tahmin etmeye başlıyor.

Tabii bu arada iMac G3 modelinde kullanılan PowerPC 750 ile Perseverance içerisinde konumlanan PowerPC 750 birebir olarak aynı değil. BAE System bu işlemciyi çok daha dayanıklı bir hale getirdi. Bulunduğumuz noktada geliştirilen bu varyantın -55 derece ila 125 derece arasındaki sıcaklığa ve 200,000 ila 1,000,000 rad arasındaki soğurulan radyasyona karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Mars, bizim gezegenimizdeki gibi güneş ışınlarını koruyan bir atmosfere sahip değil. Bu nedenle en ufak bir parlama, her şeyi başlamadan bitirebilir ve tüm emekleri çöpe atabilir.

Yani temel olarak NASA'nın eski bir işlemci seçmesindeki en önemli faktör tabii ki maliyet değil. Yoksa 2021 yılındaki 23,3 milyar dolarlık bütçelerii ile isteseler kendilerine özel işlemciler dahi üretebilecek imkanlara ve altyapılara sahipler. Yani bu noktadaki en önemli faktörler güvenilirlik ve sağlamlık olarak öne çıkıyor.

Açıkçası NASA'nın yeni şeyler yerine eski teknolojileri seçmesi bir anlamda mantıklı. Sonuç olarak bir keşif robotunu Mars'a indirmek için harcadığınız 2,7 milyar doları göz önüne aldığınızda, en küçük lehimli devrelere kadar her şeyin zaman ve güven testinden geçebileceğinden emin olmanız gerekir.