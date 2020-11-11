NASA, Mars Örneklerini Dünya’ya Getirmek İçin Elini Çabuk Tutuyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars örneklerini Dünya’ya getirmek için mümkün olduğunca hızlı davranmaya çalışıyor. Kızıl Gezegen’i gezegendeki diğer tüm bilimsel oluşumlardan daha fazla araştırdı, bu gezegen hakkında tahmin edilebileceğinden çok daha fazlasını ortaya çıkardı fakat araştırmaları henüz bitmedi. Şimdiki hedefinde Kızıl Gezegen’in yüzeyindeki materyalleri incelemek ve bu örnekleri Dünya’ya getirmek var.

Mars Sample Return projesi, Perseverance gezgini gezegene ulaşır ulaşmaz başlayacak. Yakın zamanda yapılan bağımsız bir araştırma, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin gerçekten de bilimsel çalışma için Mars’tan Dünya’ya bozulmamış örnekleri getirme çalışmalarına başlamak için hazır olduğunu ortaya koyuyor.

NASA, Mars Örneklerini Ne Zaman Dünya’ya Getirecek?

Mars Sample Return projesinin ilk adımı, Perseverance gezgininin gezegene güvenli bir iniş gerçekleştirmesini ve tüm donanımın amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmak. İlk adımın hemen sonrasında gezgin sayesinde gezegenin yüzeyindeki örnekler toplanmaya başlanacak ve bu toplanan örnekler daha sonra Dünya’ya getirilecek.

NASA’dan Thomas Zurbuchen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, kendisini başarıya ulaşmak ve insanlığın yararına olacak büyük zorlukları üstlenmeye adamıştır ve bunu yapmamızın bir yolu da başarıların altına mümkün olduğunca erken imza atmaktır. Bu kurulun üyelerine saatlerce çalıştıkları için teşekkür ederim. ESA ile yakın ortaklığımız kapsamında devam eden planlama ve görev formülasyonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Toplanan örneklerin Kızıl gezegen hakkındaki önemli astrobiyoloji sorularını yanıtlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu, bizi Mars’a insan gönderme hedefimize bir adım daha yaklaştıracak.” İfadelerini kullandı.

Açıklama her ne kadar umut ve heyecan verici dolu olsa da Kızıl Gezegen’in yüzeyinden elde edilen numunelerin Dünya’ya getirilmesini planlamaya başlanabilecek bir noktada değiliz. Her şey planlandığı gibi gitse bile Mars örneklerinin 2030’la kadar Dünya’ya getirilmesi mümkün görünmüyor fakat numuneler Dünya’ya getirildiğinde bilim insanlarının onları incelemek için çok heyecanlı olacağı aşikar görünüyor.

Peki, siz Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin bu açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yakın bir zamanda Kızıl Gezegen’in yüzeyinden numunelerin toplanması ve Dünya’ya getirilmesi mümkün mü? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.