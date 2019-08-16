NASA, Mars Testlerini Neden İzlanda'da Yapıyor?

NASA'nın Mars 2020 misyonunun lansman tarihi yaklaşıyor ve NASA, Dünya yüzeyindeki testlerine devam ediyor. Mars'ın keşfi için test stratejileri Dünya'da imkansız görünebilir; ancak İzlanda toprakları bu testlere müsait gibi gözüküyor.

Son zamanlarda NASA, Mars yüzeyine benzer bir lav alanında Mars keşif tekniklerini test etmek için İzlanda'ya ilgi gösteriyordu. Bu ilgi en nihayetinde sonuçlandı ve İzlanda'ya bilim adamı ve mühendisten oluşan bir ekip gönderdi.

NASA'nın bilim insanları yanlarında gezici bir prototip de götürdüler. Mars misyonu için geliştirilen çeşitli teknikleri test etmek isteyen NASA, bu prototipin normalden daha dayanıklı ve birkaç farklı özelliğe sahip olduğunu söylüyor.

Çift motorla çalışan NASA robotu, Mars testi için önemli olan 'Earth' isimli hava koşulları testiyle inşa edilmiştir. Ayrıca Mars'ta dolaşan, saniyede yaklaşık 0,5 mph hızla ilerleyen robottan biraz daha hızlı. Referans olarak azami hızının 0.08 mil olduğu aktarılırken çeşitli algılayıcılar ve kameralara sahip.