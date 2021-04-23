NASA, Mars'ta Oksijen Üretti!

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki uzay aracı Perseverance'in ilkler listesine Mars'ta oksijen üretmek de eklendi. NASA'nın açıklamasına göre uzay aracı ile Kızıl Gezegen'in karbondioksit açısından zengin atmosferinin bir kısmını oksijene dönüştürüldü.

NASA'nın Mars'ta Oksijen Üretme Deneyi Başarılı Oldu

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars'ın yüzeyindeki en yeni uzay araçlarından Perseverance'in gittikçe büyüyen ilkler listesine bir yeni başarısını daha ekledi. Uzay aracının asıl amacı Mars'ta yaşam izlerini aramak olsa da bu, gezegenin diğer bilimsel çalışmaları yapmasının önüne geçmedi. NASA'nın çarşamba günü yapmış olduğu açıklamaya göre Perseverance 20 Nisan 2021'de Mars'ın karbondioksit açısından zengin atmosferinin bir kısmını oksijene dönüştürdü.

Perseverance'in içindeki ekmek kızartma makinesi boyutlarındaki MOXIE isimli araç, Perseverance'in oksijen zerrelerini karbondioksit moleküllerinden ayırmasına, gazı yaklaşık 1,470 fahrenhaytta ısıtmasına ve karbon monoksit oluşturmasına olanak sağladı. Aracın ilk testinde yaklaşık 5 gram oksijen üretildi ve sadece bir astronot giysisinde ortalama 10 dakika solunabilecek hava elde edecek kadar oksijen üretildi.

NASA'ya göre deneyin başarısı gelecekteki görevlerin, özellikle de astronotların da içerisinde bulunduğu görevlerin önünü açacak çünkü insanların da roketlerin de Kızıl Gezegen'e gidebilmesi için oksijene ihtiyacı var. NASA'nın verilerine göre dört astronotun yer aldığı bir roketin yerden kalkabilmesi için 25 metrik ton oksijen gerekiyor. Mars'a bu kadar oksijen taşımak da pek mümkün görünmüyor.

NASA'nın altına imza attığı başarı, Perseverance ve NASA için başka bir tarihi ilkin ardından geldi. Bu haftanın başarında Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk test uçuşu başarılı bir şekilde tamamlanmış ve bu sayede başka bir gezegende ilk kez uçurulan araç olmuştu. Ingenuity ile elde edilen başarı ise insanların yakın bir gelecekte Kızıl Gezegen'de daha fazla keşif yapmasına olanak sağladı.

Ingenuity ile elde edilen başarının Kızıl Gezegen'de yaşam izi arama çabalarını arttırmaya yardımcı olacağı aşikâr ve bu tüm insanlığa yeni bir umut kapısı aralıyor. Peki, sizin NASA'nın sık aralıklarla elde ettiği başarılar hakkında düşünceleriniz neler? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.